¿Cuáles son las principales diferencias entre la batata y el boniato?

Dos alimentos muy populares, ricos y sanos que comparten varias similitudes. Hoy te cuento cuáles son las diferencias entre estos dos tubérculos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
¿Son lo mismo batata y boniato? 

Muchos productos, animales, comidas y objetos de uso cotidiano parecen lo mismo, o por lo menos no nos detenemos a pensar cuáles son sus diferencias. Esto pasa mucho con algunos alimentos que son bastante parecidos pero en realidad se usan para cosas diferentes o se nombran de varias formas dependiendo el lugar.

Un ejemplo de esta confusión son la batata y el boniato, dos alimentos que nacen de la tierra y se utilizan para preparar guisos, hornear carne o asar a la parrilla. Antes de conocer las diferencias es importante saber en qué se parecen.

batatas
Normalmente comemos alimentos y preparamos platillos sin pensar en qué se diferencian

El boniato y la batata son alimentos que pertenecen a la familia de los tubérculos. Estos vegetales crecen bajo tierra como la papa, las cebollas y las zanahorias. Son alimentos muy nutritivos y con alto contenido en almidones.

La batata y el boniato provienen de la región andina de América del Sur. Se cultiva hace miles de años al igual que se domestica y comercializa en diferentes partes del mundo.

Fue con la colonización que los alimentos de este tipo se expandieron hacía Europa y otros sectores del planeta. Lo que comemos de los tubérculos es básicamente la raíz y la parte que está en contacto con el suelo.

¿Cuáles son las diferencias entre la batata y el boñato?

La batata y el boniato son dos alimentos bastante similares. De hecho, son lo mismo. Su principal diferencia radica en la forma de nombrarlos de acuerdo al país o región.

En algunas partes se dice boniato y en otras batata, e incluso camote, pero son la misma cosa y salen de la planta de Ipomoea batatas. Pueden variar según el color de la piel o el interior, pero al fin y al cabo son las únicas diferencias que pueden tener.

boñato
La calidad de estos alimentos depende de los nutrientes y estado del suelo

Si notas diferencias de color o textura, puede deberse a la plantación, los nutrientes y la presencia de vitaminas en la pulpa. Sin embargo, sea cual sea el origen su contenido nutricional no varía mucho.

Así que ya sabes, si te ofrecen boniato, batata o camote en la verdulería te están ofreciendo literalmente lo mismo y no tienen diferencias reales.

¿Para qué se usan la batata y el boñato: dos alimentos muy parecidos

Los tubérculos o alimentos terrestres como la batata (o el boñato) se pueden usar en la cocina para muchas cosas. Normalmente las comemos asadas al horno, fritas o en puré.

abrir batata con las manos
Son alimentos que resisten muy bien bajo tierra y contienen muchos nutrientes

También se pueden cocinar y rellenar con vegetales, pollo y quesos. Existen masas de batata para panes, mousse de batata, puré y dulces mezclados con chocolate. Un alimento muy versátil.

