¿Cuál es la diferencia entre el merengue italiano, el suizo y el francés?

merengue en la batidora Cada alimento se usa para diferentes recetas y preparaciones dulces

¿Cuáles son las principales diferencias entre los merengues?: 3 alimentos que parecen lo mismo

Para averiguar qué diferencia existe entre el merengue italiano, el suizo y el francés, hay que remontarse a la historia. En general los tres alimentos se hacen con batidora y huevos, solo varían algunos pasos de la preparación que impactan directamente en el resultado final.

Este alimento dulce y aireado nació en Europa hace muchos años. De acuerdo a la poca información existente, el primer registro de merengue viene de Suiza, esto indica que el resto son una reversión del alimento original, con algunas diferencias.

merengue (2) Los tres merengues se preparan con huevos y azúcar

El merengue francés es el más sencillo de los tres alimentos , según lo explica Paulina Cocina. Se prepara montando claras de huevo mezcladas con azúcar molida. Es brillante y no resiste mucho en la heladera.

Por su parte, el merengue italiano es el de mayor dificultad. La diferencia está en el modo que se añade el azúcar. En esta variedad, se agrega en forma de almíbar previamente preparado y a 118°C. Este alimento no desprende líquido y soporta bien en la heladera.

Finalmente, el merengue suizo es un punto medio entre el más complejo y el francés. Esta variedad se prepara directo a baño maría, con la batidora, montando claras y azúcar mientras les da el calor.

Diferencias marcadas: ¿para qué se usa cada tipo de merengue?

Tres alimentos con diferencias y usos bastante marcados. El merengue francés normalmente se usa para cubrir tartas como el lemon pie y para preparar los famosos merengues en el horno, esos que comíamos en los cumpleaños de infancia.

batir merengue El merengue suizo es el más versátil de los tres

El merengue italiano es una variedad del alimento que suele estar presente en mousse y glaseados de pasteles que requieren más consistencia. Finalmente, el suizo es perfecto para elaborar discos de merengue y decorar tartas.