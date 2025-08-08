Nadie puede distinguir cuál es la diferencia entre estas señales de tránsito y qué es lo que significan

Señales de transito cruce peatonal La señal de cruce peatonal

No impone obligaciones, pero sí alerta para extremar precauciones, reducir la velocidad y estar atentos al paso de personas. Por lo general se ubica antes de zonas escolares, cruces muy transitados o avenidas en áreas urbanas con mucho movimiento peatonal.

Qué significa la señal de tránsito R-24

La señal redonda con fondo blanco, borde rojo y una persona caminando junto a una flecha negra apuntando a la izquierda es la señal R-24. Esta obliga a los peatones a caminar por la izquierda de la vía señalada, especialmente en caminos rurales o sin veredas, para poder ver venir a los vehículos de frente y aumentar la seguridad.

Caminar de espaldas al tránsito puede resultar muy peligroso, ya que el peatón no ve los vehículos que se acercan. Esta señal busca minimizar ese riesgo.

Señales de transito R24 La señal de tránsito R24 que obliga a los peatones a ir por la izquierda en la vía señalada

Si bien ambas señales muestran una figura humana caminando, la forma geométrica (triángulo - círculo) y los símbolos adicionales como las líneas del cruce o la flecha direccional son claves para entender su mensaje:

Triangular = advertencia o prevención

Circular = obligación o prohibición

Saber identificar correctamente estas señales puede evitar accidentes y salvar vidas. Mientras que una te avisa que hay un cruce peatonal, la otra te obliga a tomar una acción concreta como peatón. Prestar atención a su forma y símbolos es esencial para convivir de forma segura en el tránsito.