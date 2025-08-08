Inicio Sociedad Diferencia
Nadie puede distinguir cuál es la diferencia entre estas señales de tránsito y qué es lo que significan

No todo el mundo nota la diferencia entre estas dos señales de tránsito, pero aunque se trata de una persona, la forma del cartel cambia todo el significado

Martina Baiardi
Nadie puede distinguir cuál es la diferencia entre estas señales de transito y qué es lo que significan
Nadie puede distinguir cuál es la diferencia entre estas señales de transito y qué es lo que significan

Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocer las diferencias es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significa esta señal específica.

En las calles y rutas, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para organizar y proteger tanto a conductores como a peatones. En esta ocasión, analizamos dos señales muy similares a simple vista, pero con significados completamente distintos: una de advertencia de cruce peatonal y otra que impone una obligación a los peatones.

Qué significa la señal de tránsito triangular

La señal de forma triangular con borde rojo y fondo blanco muestra una figura humana caminando sobre una serie de líneas horizontales. Esta es una señal preventiva que advierte a los conductores sobre la proximidad de un cruce peatonal. Es decir que, si una persona viene de frente en el vehículo, sabrá que de ese costado circularán las personas.

Señales de transito cruce peatonal
La señal de cruce peatonal

La señal de cruce peatonal

No impone obligaciones, pero sí alerta para extremar precauciones, reducir la velocidad y estar atentos al paso de personas. Por lo general se ubica antes de zonas escolares, cruces muy transitados o avenidas en áreas urbanas con mucho movimiento peatonal.

Qué significa la señal de tránsito R-24

La señal redonda con fondo blanco, borde rojo y una persona caminando junto a una flecha negra apuntando a la izquierda es la señal R-24. Esta obliga a los peatones a caminar por la izquierda de la vía señalada, especialmente en caminos rurales o sin veredas, para poder ver venir a los vehículos de frente y aumentar la seguridad.

Caminar de espaldas al tránsito puede resultar muy peligroso, ya que el peatón no ve los vehículos que se acercan. Esta señal busca minimizar ese riesgo.

Señales de transito R24
La señal de tránsito R24 que obliga a los peatones a ir por la izquierda en la vía señalada

La señal de tránsito R24 que obliga a los peatones a ir por la izquierda en la vía señalada

Si bien ambas señales muestran una figura humana caminando, la forma geométrica (triángulo - círculo) y los símbolos adicionales como las líneas del cruce o la flecha direccional son claves para entender su mensaje:

  • Triangular = advertencia o prevención
  • Circular = obligación o prohibición

Saber identificar correctamente estas señales puede evitar accidentes y salvar vidas. Mientras que una te avisa que hay un cruce peatonal, la otra te obliga a tomar una acción concreta como peatón. Prestar atención a su forma y símbolos es esencial para convivir de forma segura en el tránsito.

