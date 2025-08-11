Esta planta medicinal que seguramente tienes en el jardín es un tesoro para la salud.

Esta planta medicinal que seguramente tienes en el jardín es un tesoro para la salud.

El jardín es el lugar perfecto para tener ejemplares de todo tipo, es decir, no enfocarse solamente en lo estético. De hecho, existe una planta medicinal con nobles propiedades que no solo llena de vida el parque, sino que también beneficia a la salud. En concreto, se trata de una especia capaz de reducir considerablemente la hipertensión arterial.

Cuál es la planta medicinal que reduce la hipertensión arterial

Una investigación publicada en la web de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health en inglés), bajo el nombre ‘Componentes químicos y actividades cardiovasculares de Valeriana spp.’, determina justamente que es la valeriana la planta medicinal para combatir este problema y mejorar la salud coronaria.

valeriana
Valeriana, la planta medicinal que reduce la hipertensi&oacute;n arterial.

Valeriana, la planta medicinal que reduce la hipertensión arterial.

El estudio explica que la causa principal de la hipertensión es el aumento en la resistencia del flujo sanguíneo, es decir, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para bombear la sangre porque los vasos sanguíneos están más estrechos de lo normal.

Esto ocurre porque las células musculares de las paredes de los vasos (llamadas VSMC en la investigación) se contraen y crecen de manera anormal. La clave para tratar la hipertensión es relajar estos músculos, dilatar los vasos y prevenir su crecimiento descontrolado.

En este sentido, los aceites esenciales de la valeriana actúan como un potente relajante natural, sedando al sistema nervioso y favoreciendo a la relajación muscular y la dilatación de los vasos sanguíneos. De esta forma, se mejora la circulación sanguínea y se reduce la resistencia vascular, disminuyendo la hipertensión arterial.

En detalle, la Valeriana spp., según cuenta el estudio, es una planta medicinal con flores conocida por sus aceites esenciales, compuestos iridoides como monoterpenos y sesquiterpenos, flavonoides, alcaloides, aminoácidos y lignanoides. Estas cualidades, reducen la hipertensión arterial y la frecuencia cardiaca, también previenen lesiones por isquemia-reperfusión miocárdica, antiarritmia y regulan los niveles de lípidos en sangre.

planta medicinal valeriana
Esta planta medicinal tiene propiedades nobles.

Esta planta medicinal tiene propiedades nobles.

Para aprovechar estas propiedades de la valeriana, puedes beber una infusión elaborada con esta planta medicinal. Para esto necesitarás de una cucharada de raíz seca de este ejemplar, 250 ml de agua y miel o limón para endulzar y mejorar el sabor.

Reunidos los ingredientes, debes hacer lo siguiente:

  • Calentar el agua hasta que llegue a su punto de ebullición.
  • Colocar la cucharada de raíz seca de valeriana en la taza y verter el agua hirviendo.
  • Tapar la taza y dejar reposar durante 10.
  • Transcurrido el tiempo, colar y servir la infusión, añadiéndole (si es necesario) miel y limón.

Temas relacionados:

Te puede interesar