Miguel Piojo Herrera Miguel Piojo Herrera analizó el debate entre las selecciones.

¿La Selección argentina es clásico de la Selección de México?

En octubre las selecciones volverán a verse la cara porque se pactó un amistoso en Estados Unidos que se llevará adelante en la fecha FIFA; como el debate ha ido creciendo con el tiempo fue el extécnico de la Selección de México quien salió para ayudar a achicar la brecha que hay entre quienes creen que si es un clásico y quienes dicen que no.

Miguel Piojo Herrera, quien actualmente entrena a la Selección de Costa Rica, explicó cómo ve él la situación y comenzó con una declaración que puede molestar a sus compatriotas: "Ellos ni nos voltean a ver; es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie".

En una entrevista realizada por el generador de contenidos Rodrigo Rea el entrenador explicó: "La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial".

También manifestó que mientras México busca ser clásico del conjunto Albiceleste, los planes de los dirigidos por Lionel Scaloni son otros: "Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España".

Con respecto a la mala fortuna y rendimiento de la Selección de México en los mundiales, dijo: "Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial".

Argentina - México violencia Los ánimos en la hinchada estaban caldeados en el Mundial 2022.

Las estadísticas que ponen por encima a Argentina

Las selecciones se han enfrentado en 30 partidos donde la Selección argentina ganó 15 partidos, perdió en cuatro oportunidades y empataron en 11 ocasiones. En este siglo, para alegría de los mexicanos, lograron imponerse solamente en una oportunidad cuando se vieron las caras en la fase de grupos de la Copa América 2004. En ese partido México venció por 1 a 0 con gol de Ramón Morales Higuera.

Argentina, por su lado, los eliminó en la Copa Confederaciones 2005, del Mundial 2006, de la Copa América 2007, del Mundial 2010 y les ganó también por la fase de grupos del Mundial 2022 donde se impuso con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández y, luego, se consagró la Albiceleste logrando su tercera Copa del Mundo.