El volante quería irse al exterior, pero no le pareció mal quedarse en Argentina. Motivo por el cual dio el visto bueno a la propuesta de Vélez. Guillermo Barros Schelotto necesitaba un creativo en el equipo y por ello sumó al ex volante millonario.

Vélez, que ya se había quedado con el ex River Rodrigo Aliendro, otro de los jugadores a los que Gallardo no iba a utilizar, siguió de cerca a Lanzini en las últimas semanas hasta que concretó el pase del ex West Ham de Inglaterra.

marcelo gallardo (2) Marcelo Gallardo no tenía en cuenta a Lanzini.

Los números de Manuel Lanzini en River

En esta temporada Lanzini jugó apenas 15 partidos en River entre las distintas competencias locales e internacionales y en solo 4 de ellos lo hizo como titular. Metió únicamente un gol (el sexto en la goleada 6-2 contra Independiente del Valle por Copa Libertadores) y no dio asistencias.