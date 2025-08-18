Inicio Sociedad Cacho Garay
Nuevo parte médico

Una herida en un pie complica la salud de Cacho Garay pero se recupera en su casa

Los médicos monitorean una herida de Cacho Garay debido a los cuidados especiales que necesita un paciente diabético. Podrían amputarle un dedo

Pablo Abihaggle
El humorista se recupera en su casa luego de una cirugía cardíaca y el monitoreo de una herida en uno de sus pies.

El humorista mendocino Cacho Garay sigue complicado de salud y este lunes los médicos del Hospital Italiano ordenaron una limpieza de una herida en uno de los dedos de un pie que deberá ser evaluado nuevamente para una posible amputación.

La decisión médica se basó en las complicaciones que tiene como paciente diabético, condición que requiere cuidados especiales en este tipo de lesiones. A pesar de ello, el comediante se encuentra en su casa recuperándose, sin necesidad -al menos por ahora- de una nueva internación desde la cirugía cardíaca que se le realizó el viernes 8 de agosto.

El artista de 70 años había ingresado al Hospital Italiano a principios de agosto para una angioplastia, procedimiento realizado para desobstruir una arteria coronaria, que fue exitosa. La intervención estuvo a cargo del médico Martín Burgos, hijo del reconocido cardiocirujano Claudio Burgos.

Cacho Garay
En qué estado está la causa contra Cacho Garay

Los nuevos abogados de Cacho Garay, Federico Yunes y Leonardo Pasccón, retiraron una serie de oposiciones en la causa solicitando el sobreseimiento del comediante, que habían sido interpuestas por sus anteriores letrados, Daniel Romero y Juan Pablo IlIdarraz.

El cambio de estrategia apunta a que el humorista pueda demostrar su inocencia en un juicio oral, que por esta decisión legal ya está confirmado pero aún no tiene fecha.

La denuncia de Verónica Macías contra Cacho Garay

A principios de abril de 2023 trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay.

La mujer explicó que el 5 de abril de ese año mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió: "Te voy a matar".

Cacho Garay
Él negó siempre los cargos. En una entrevista con Diario UNO aseguró que en las denuncias por violencia de género, "la masculinidad ya determina la culpabilidad" de una persona. Incluso el humorista criticó los juicios donde la víctima es la mujer y afirmó que hay que recuperar la "objetividad".

Cacho Garay está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.

