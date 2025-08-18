Una herida en un pie complica la salud de Cacho Garay pero se recupera en su casa

Cacho Garay El comediante Cacho Garay.

En qué estado está la causa contra Cacho Garay

Los nuevos abogados de Cacho Garay, Federico Yunes y Leonardo Pasccón, retiraron una serie de oposiciones en la causa solicitando el sobreseimiento del comediante, que habían sido interpuestas por sus anteriores letrados, Daniel Romero y Juan Pablo IlIdarraz.

El cambio de estrategia apunta a que el humorista pueda demostrar su inocencia en un juicio oral, que por esta decisión legal ya está confirmado pero aún no tiene fecha.

La denuncia de Verónica Macías contra Cacho Garay

A principios de abril de 2023 trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay.

La mujer explicó que el 5 de abril de ese año mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió: "Te voy a matar".

Cacho Garay Cacho Garay, en una entrevista con Diario UNO, el año pasado. Nicolas Ríos

Él negó siempre los cargos. En una entrevista con Diario UNO aseguró que en las denuncias por violencia de género, "la masculinidad ya determina la culpabilidad" de una persona. Incluso el humorista criticó los juicios donde la víctima es la mujer y afirmó que hay que recuperar la "objetividad".

Cacho Garay está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.