El desahogo de Alan Velasco: el mensaje emotivo después de marcar su primer gol en Boca

Nada de canchereada, genuino y un desahogo personal, exteriorizando lo mal que la estaba pasando.



Que sea el inicio, Alan. pic.twitter.com/tPk9uJLSm8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2025

Velasco, que le costó 10 millones de dólares a Boca, fue criticado porque no rendía y porque no marcaba goles. Además arrastraba el fatídico penal que erró ante Alianza Lima y significó la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores 2025.

alan-velasco-redes

Alan Velasco esperó más de ocho meses para anotar en Boca

El mediapunta esperó más de ocho meses para festejar con los colores del Xeneize y por ello el llanto y el abrazo con sus compañeros.

El pase de Velasco al elenco de la Ribera fue el segundo fichaje más caro de la historia de Boca Juniors, pero sufrió su adaptación al fútbol argentino después de tres años en la Major League Soccer (MLS). Después de sufrir, ahora le toca celebrar.