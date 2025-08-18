El desahogo de Alan Velasco: el mensaje emotivo después de marcar su primer gol en Boca

El volante Alan Velasco se desahogó. Mmarcó su primer gol en Boca en el triunfo 3-0 sobre Independiente Rivadavia, en el Malvinas Argentinas, este domingo e hizo un posteo.
El volante Alan Velasco se desahogó. Mmarcó su primer gol en Boca en el triunfo 3-0 sobre Independiente Rivadavia, en el Malvinas Argentinas, este domingo e hizo un posteo.
Tras romper la racha de 12 partidos sin fanar del Xeneize, Alan Velasco también fue noticia.
"Muy contento con la victoria del equipo y por mi primero gol con esta camiseta", dijo Velasco, de 23 años, en Instagram. El posteo incluye una foto suya señalando al cielo.
Velasco, que le costó 10 millones de dólares a Boca, fue criticado porque no rendía y porque no marcaba goles. Además arrastraba el fatídico penal que erró ante Alianza Lima y significó la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores 2025.
El mediapunta esperó más de ocho meses para festejar con los colores del Xeneize y por ello el llanto y el abrazo con sus compañeros.
El pase de Velasco al elenco de la Ribera fue el segundo fichaje más caro de la historia de Boca Juniors, pero sufrió su adaptación al fútbol argentino después de tres años en la Major League Soccer (MLS). Después de sufrir, ahora le toca celebrar.