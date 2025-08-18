El futuro de Cuti está resuelto.

El futuro de Cuti está resuelto.

En el libro de pases correspondientes al verano europeo los rumores abundaron y uno de los equipos que más se reforzó fue el Atlético de Madrid: Marc Pubill, Dávid Hancko, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Álex Baena, Matteo Ruggeri y Juan Musso llegaron al Colchonero. Y uno de los nombres que más fuerte sonó fue el de Cuti Romero.

El Cholo Simeone veía con buenos ojos la llegada del defensor argentino y la comunicación entre el Atlético y Totthenham estaban activas, sin embargo, Cuti ya definió que hará en los próximos años.

romero cuti 1.jpg
El defensor argentino viene de convertir en la final de la Supercopa de Europa.

Cuti Romero ya tiene definido su futuro tras el amor de verano con el Atlético de Madrid

Y, finalmente, el coqueteó entre Romero y el Atlético de Madrid fue un amor de verano (teniendo en cuenta que en Europa están en plena etapa veraniega) y las negociaciones que alguna vez comenzaron no llegaron a buen puerto.

En Tottenham lo quieren y necesitan, así se lo han hecho saber al jugador de 27 años al punto que le dieron la cinta de primer capitán tras la salida de Son Heung-Min a Los Angeles FC.

Aunque su estreno con esa designación no fue la mejor (el equipo inglés cayó en penales frente al PSG en la final de la Copa de Europa), si es un claro reflejo de lo que significa el argentino para el resto del plantel.

Es así que renovó su contrato con el equipo inglés aunque no trascendieron los detalles del nuevo contrato; eso sí, desde Inglaterra garantizan que hay Cuti para rato y se especula que el vínculo se haya extendido hasta 2029.

Cuti Romero.jpg
Cuti Romero continuará en Tottenham.

El primer capitán del Tottenham

Cuti Romero llegó al Tottenham en 2021 luego de brillar en el Atalanta donde fue elegido como mejor defensor de la Serie A en su primera temporada; en Inglaterra disputó 126 partidos oficiales mientras que anotó ocho goles.

En la temporada 2024/25 el equipo inglés no tuvo un buen despliegue en la Premier League, sin embargo, el defensor argentino se coronó en la Europa League donde, además, cosechó tres premios individuales: mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y fue parte del equipo ideal de la competición internacional.

En cuanto a la Selección argentina, conquistó el Mundial 2022, la Copa América de 2021 y 2024 y la Finalissima en 2022.

La palabra del periodista Fabrizio Romano

En diálogo con DAZN, Fabrizio Romano se refirió a la renovación del defensor argentino: "El Atlético se lo pensó, lo intentó a principio de junio. El Cuti Romero dijo que se quedaría quedar, jugar Champions como capitán".

Para luego confirmar: "Está cerrada la renovación, hoy firmó cuatro temporadas. Lo que es seguro es que no se va a mover este verano, pero veremos en el futuro porque hay interés concreto de equipos de LaLiga pero por el momento se va a quedar en el club londinense",

