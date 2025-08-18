Cuti Romero ya tiene definido su futuro tras el amor de verano con el Atlético de Madrid

En Tottenham lo quieren y necesitan, así se lo han hecho saber al jugador de 27 años al punto que le dieron la cinta de primer capitán tras la salida de Son Heung-Min a Los Angeles FC.

Aunque su estreno con esa designación no fue la mejor (el equipo inglés cayó en penales frente al PSG en la final de la Copa de Europa), si es un claro reflejo de lo que significa el argentino para el resto del plantel.

Es así que renovó su contrato con el equipo inglés aunque no trascendieron los detalles del nuevo contrato; eso sí, desde Inglaterra garantizan que hay Cuti para rato y se especula que el vínculo se haya extendido hasta 2029.

Cuti Romero.jpg Cuti Romero continuará en Tottenham.

El primer capitán del Tottenham

Cuti Romero llegó al Tottenham en 2021 luego de brillar en el Atalanta donde fue elegido como mejor defensor de la Serie A en su primera temporada; en Inglaterra disputó 126 partidos oficiales mientras que anotó ocho goles.

En la temporada 2024/25 el equipo inglés no tuvo un buen despliegue en la Premier League, sin embargo, el defensor argentino se coronó en la Europa League donde, además, cosechó tres premios individuales: mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y fue parte del equipo ideal de la competición internacional.

En cuanto a la Selección argentina, conquistó el Mundial 2022, la Copa América de 2021 y 2024 y la Finalissima en 2022.

La palabra del periodista Fabrizio Romano

En diálogo con DAZN, Fabrizio Romano se refirió a la renovación del defensor argentino: "El Atlético se lo pensó, lo intentó a principio de junio. El Cuti Romero dijo que se quedaría quedar, jugar Champions como capitán".

Embed Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Club pic.twitter.com/ve1DPZIF85 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 18, 2025

Para luego confirmar: "Está cerrada la renovación, hoy firmó cuatro temporadas. Lo que es seguro es que no se va a mover este verano, pero veremos en el futuro porque hay interés concreto de equipos de LaLiga pero por el momento se va a quedar en el club londinense",