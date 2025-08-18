Por qué Enzo Fernández no fue tenido en cuenta por Scaloni en la Selección argentina

Por qué no fue convocado Enzo Fernández a la Selección argentina

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño, una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol.

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Alan Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

Scaloni La Selección argentina que dirige Scaloni ya está clasificada al Mundial 2026.

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. Varela se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que Enzo Barrenechea, que había sido convocado en la última doble fecha, quedó marginado.

A esto se agrega la ausencia de Nicolás Domínguez, quien se recupera de una lesión en los meniscos, lo que obligó a Scaloni a rearmar su plantel en un sector clave del campo.

prelista selección argentina

La baja de Enzo Fernández, sin dudas, representa un golpe importante para la Selección, que pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y regulares de los últimos años.

Aun así, la oportunidad se abre para nuevas caras en la Albiceleste, en un camino que no solo apunta a resolver los próximos duelos frente a Venezuela y Ecuador, sino también a construir un plantel competitivo pensando en la Copa del Mundo 2026.

El elenco nacional se enfrentará con Venezuela el 4 de septiembre por la fecha 17 de Eliminatorias, mientras que el 9 de ese mes se medirá con Ecuador por la fecha 18.