Carlos Alcaraz ganó el Masters 1.000 de Cincinnati en tan solo 23 minutos

Y cuantos todos pensaban que el Masters 1.000 de Cincinnati también nos iba a regalar una de esas finales épicas, el partido nos dio un golpe de realidad ya que duró apenas 23 minutos. El murciano ganaba el primer set por 5 a 0 cuando el italiano informó que estaba sin energías y que no podía continuar.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz consuela a Jannik Sinner en la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

La noticia causó gran conmoción en Carlos Alcaraz, quien se mostró preocupado por su rival. Por otro lado, desde las gradas hubo preocupación pero también muchos lamentos ya que no se trató del show que los apasionados del tenis fueron a ver.

La cordialidad se hizo protagonista de la jornada ya que las muestras de empatía estuvieron a la orden del día. Alcaraz le dedicó unas palabras a Sinner cargadas de buenos augurios: "Esta no es la forma en que quiero ganar trofeos, solo quiero decir lo lamento. Entiendo cómo te debes sentir ahora".

Alcaraz firmó, como se acostumbra luego de un partido, la cámara de la televisación con un fibrón rosado donde escribió en inglés: "Lo siento, Jannik", texto que estuvo acompañado a una cara triste.

Carlos Alcaraz - firma Carlos Alcaraz le dedicó su firma protocolar a Sinner.

"Como te he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón y estoy seguro de que, de estas situaciones, volverás aún más fuerte, como siempre. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones. Lo siento y vuelve con más fuerza", continuó expresando el tenista de 22 años.

La entrega de premios se realizó con normalidad

Aunque las caras tristes fueron una constante, la entrega de premios se tuvo que realizar con total normalidad. Jannik Sinner recibió el trofeo de subcampeón y declaró: "Lamento mucho decepcionarlos, no me sentí bien desde ayer, pensé que mejoraría pero las cosas no mejoraron".

"Jugué muy poco pero no pude hacerlo mejor. Quizá muchos de ustedes dejaron cosas que hacer para venir a ver esta final y me avergüenza que esto haya terminado así; lo siento mucho", agregó.

También agradeció a su equipo mientras que mencionó que entiende que estén desilucionados, es por eso que prometió regresar el año que viene.

Carlos Alcaraz sumará 1.000 puntos en su ranking mientras que Sinner restará 350, además, el murciano llegó a los 22 títulos en su carrera en el ATP Tour y tiene ocho trofeos de ATP Masters 1.000.