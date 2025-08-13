Embed ¡LAS DOS CARAS DEL DÍA! Luis Enrique feliz por conseguir la Supercopa de Europa con el PSG vs. Tottenham y el Cuti Romero desbordado de tristeza por perder luego de ir ganando por 2-0.



PSG le ganó en los penales al Tottenham y se consagró en la Supercopa de Europa tras ir perdiendo por 2 a 0

Tottenham tuvo una oportunidad insuperable de ganar la Supercopa de Europa tras ir ganando durante 85 minutos una final que se inclinó a su favor tras los goles de Micky van de Ven y Cristian Cuti Romero. El primero fue obra del futbolista neerlandés quien mandó la pelota al fondo de la red luego de un tiro libre que - luego de una serie de rebotes - terminó con un disparo que pegó en el travesaño a los 39 minutos de la primera etapa.

CUTI ROMERO MARCÓ, PSG IGUALÓ SOBRE EL FINAL Y SE CORONÓ POR PENALES | PSG 2-2 T. Hotspur | RESUMEN

La pelota parada nuevamente fue letal cuando en el inicio del segundo tiempo Pedro Porro ejecutó un tiro libre que cayó en la cabeza de Cuti Romero, el arquero Lucas Chevalier ofreció una respuesta dócil y el argentino convirtió el 2 a 0. La fiesta era total y nadie se imaginó cuál iba a ser el fatídico final.

El PSG se guardó todas las sorpresas para el final: primero fue el surcoreano Kang-in Lee quien al minuto 85 sacó un zapatazo con su pie izquierdo que se clavó en el arco protegido por Guglielmo Vicario y le puso suspenso a los últimos minutos del partido.

Para colmo el conjunto francés se hizo cargo del tiro del final y Gonçalo Ramos convirtió de cabeza tras un centro de Ousmane Dembélé en el minuto 94 llevando la definición desde el punto de penal.

En los penales el PSG se impuso 4 a 3

En la tanda de penales marcaron para el Tottengam Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro, pero Mathys Tel pateó su disparo afuera del arco y el arquero Lucas Chevalier le atajó a van de Ven su penal. Por su lado, en PSG convirtieron Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes, mientras que Vitinha malogró su disparo al patear afuera.

¡¡GOL DE NUNO MENDES Y PSG CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE EUROPA!!



De esta manera el conjunto francés se recuperó de su caída en la final del Mundial de Clubes donde fueron superados ampliamente por el Chelsea de Enzo Fernández y cayeron por 3 a 0.