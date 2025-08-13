Thomas Frank, entrenador del Tottenham, valoró la capitanía de Cuti Romero: "Va a ser crucial"

En su diálogo con la prensa elogió a Romero: "El Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Estos jugadores acaban de ganar un trofeo y quieren ganar más. Van a estar todos preparados. Pero claro, Romero va a ser crucial".

Por delante el conjunto inglés tendrá una temporada larga cargada de compromisos nacionales e internacionales: "Creo en los principios y estructuras en el equipo, defensiva y ofensivamente. Quiero tener una estructura clara en las fases uno y dos cuando estemos construyendo. Queremos controlar el juego y, en la fase tres, quiero marcar".

El entrenador de 51 años también se refirió a los rumores de la salida de Cuti al Atlético de Madrid: "Definitivamente esta muy comprometido aquí. Sé que está deseando que llegue la nueva temporada".

"Cristian Romero, ganador del Mundial y dos veces ganador de la Copa América. Es muy importante para nosotros. Tanto él como Heung Min Son entrenaron bien y establecieron el nivel estándar", había mencionado antes que el futbolista surcoreano eligiera emigrar a Los Angeles FC.

Cuti Romero.jpg Cuti Romero fue elegido como el jugador del partido en la final de la Europa League.

Los títulos de Cuti Romero

El defensor argentino, curiosamente, aún no logra coronarse con un título local y solo tiene títulos internacional:

Con la Selección argentina:

Copa América 2021.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalísima) 2022.

Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Copa América 2024.

Con el Tottenham: