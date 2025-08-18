La AFA echó a un árbitro del ascenso por "atentar contra los valores del fútbol" y falta de respeto

Según el comunicado oficial de la AFA, fechado este lunes, el árbitro Sebastián Solís fue expulsado por "atentar contra los valores del fútbol" en un encuentro disputado este fin de semana por la categoría Juveniles C.

El comunicado publicado por la AFA, señala que la decisión se tomó con el juez por "haber infringido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro".