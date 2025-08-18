Inicio Ovación Fútbol AFA
La AFA echó a un árbitro del ascenso por "atentar contra los valores del fútbol" y falta de respeto

La AFA difundió un comunicado donde informó que el árbitro del Ascenso Sebastián Solís fue expulsado tras un partido entre juveniles de la Primera C

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
La AFA comunició que un árbitro que dirigió un partido de Juveniles de la Primera C fue expulsado por falta de respeto al mostrarse desinteresado con las acciones del juego.

La AFA comunició que un árbitro que dirigió un partido de Juveniles de la Primera C fue expulsado por "falta de respeto" al mostrarse desinteresado con las acciones del juego.

El fútbol argentino es una usina de situaciones inusuales, y este lunes la AFA notificó una decisión ejemplificadora. Esta vez la tarjeta roja la impuso un árbitro sobre un jugador, si no que la entidad madre de este deporte echó a un colegiado por su actuación poco profesional en un torneo de Juveniles del Ascenso.

Según el comunicado oficial de la AFA, fechado este lunes, el árbitro Sebastián Solís fue expulsado por "atentar contra los valores del fútbol" en un encuentro disputado este fin de semana por la categoría Juveniles C.

Embed - La AFA expulsó al arbitro Sebastián Solís por su poco profesionalismo al dirigir a Juveniles

El árbitro fue expulsado por por AFA por el desinterés que mostró

El comunicado publicado por la AFA, señala que la decisión se tomó con el juez por "haber infringido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro".

El hecho ocurrió en un partido entre C.F. Roma y Argentino de Rosario del pasado fin de semana en la cuarta categoría Juveniles C en el fútbol argentino, y allí Solís se lo ve muy desentendido de las acciones, lo que generó protestas y la decisión de la entidad.

La AFA compartió un video en el que se ve al colegiado siguiendo las acciones del juego lejos de los jugadores, elongando en el medio del partido e, incluso, parece que saca un celular del bolsillo.

