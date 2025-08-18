Inicio Sociedad Receta
Comer sano y sabroso: la receta fácil de la pizza de calabaza y ricota con nueces tostadas

Es una de las clásicas comidas de los argentinos y tiene muchas variantes: la receta fácil de la pizza de calabaza y ricota con nueces tostadas

Por UNO
Foto gentileza tn.com.ar

La pizza es una de las comidas favoritas de los argentinos. Hay miles de recetas y variedades de pizza, aunque en los últimos años se viene imponiendo las pizzas veganas que tienen una preparación especial o pizzas livianas con ingredientes naturales, pero igual de sabrosas.

Una de las opciones para comer una pizza rica y sabrosa es la pizza de calabaza con ricota y nueces. Se trata de una preparación clásica que mantiene la base de masa de pizza, aunque la diferencia pasa por la cobertura. Es secreto es que en lugar de la típica salsa de tomate, se prepara con un puré de calabaza asada que le aporta aporta un toque suave y finamente dulce.

Una vez preparada la base cremosa de calabaza, por encima se le agregan varias cucharadas de ricota, cuyo sabor delicado equilibra la dulzura propia de la calabaza. Como broche de oro de esta sabrosa pizza, se le suman nueces finamente tostadas, aportándole una sabrosa textura crocante.

Sabrosa pizza con calabaza
Una alternativa para preparar la calabaza es asarla en el horno suavemente condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez lograda su cremosidad, se puede preparar un puré de consistencia rústica, con o sin piel, según el gusto del cocinero.

A esta pizza se le puede sumar muchas variantes, según el gusto de cada persona. Desde unas pocas hojas de salvia fresca, un toque de miel, y hasta queso azul o escamas de parmesano al salir del horno, o tomates cherry, ingredientes ideales y sabrosos para presentarla a otro nivel.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

  • 250 gr de harina 000 (aproximadamente 2 tazas)
  • 5 gr de sal (1 cucharadita)
  • 10 gr de levadura fresca (o 3 g de levadura seca)
  • 150 ml de agua tibia (aproximadamente taza)
  • 1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

  • Disolver la levadura en el agua tibia junto con una pizca de azúcar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que se forme una espuma en la superficie.
  • En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Incorporar la mezcla de levadura y el aceite, y comenzar a amasar hasta lograr una masa suave y homogénea (aproximadamente 10 minutos si se hace a mano).
  • Cubrir la masa con un repasador limpio y dejarla leudar en un lugar cálido hasta que doble su volumen, lo que puede llevar entre 45 minutos y una hora.
  • Una vez lista, estirar la masa sobre una pizzera previamente aceitada, dándole forma redonda o rectangular, según el molde que se utilice.
Sabrosa pizza de calabaza
Al momento de preparar el puré de calabaza se necesitarán unos 400 gramos aproximadamente. Al cocinar la calabaza se le puede agregar aceite de oliva, sal y pimienta.

Una vez cocido el puré de calabaza, como también la pizza en su conjunto, se debe extender el puré de calabaza como se tratara de una salsa, y después se deben sumar las cucharadas de ricota por encima. Finalmente, se distribuyen por encima las nueces tostadas.

