Comer sano y sabroso: la receta fácil de la pizza de calabaza y ricota con nueces tostadas

Sabrosa pizza con calabaza La pizza de calabaza y ricota puede tener diversos agregados, como hojas de salvia, quesos y hasta tomates cherry

Una alternativa para preparar la calabaza es asarla en el horno suavemente condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez lograda su cremosidad, se puede preparar un puré de consistencia rústica, con o sin piel, según el gusto del cocinero.

A esta pizza se le puede sumar muchas variantes, según el gusto de cada persona. Desde unas pocas hojas de salvia fresca, un toque de miel, y hasta queso azul o escamas de parmesano al salir del horno, o tomates cherry, ingredientes ideales y sabrosos para presentarla a otro nivel.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

250 gr de harina 000 (aproximadamente 2 tazas)

5 gr de sal (1 cucharadita)

10 gr de levadura fresca (o 3 g de levadura seca)

150 ml de agua tibia (aproximadamente taza)

1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

Disolver la levadura en el agua tibia junto con una pizca de azúcar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que se forme una espuma en la superficie.

En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Incorporar la mezcla de levadura y el aceite, y comenzar a amasar hasta lograr una masa suave y homogénea (aproximadamente 10 minutos si se hace a mano).

Cubrir la masa con un repasador limpio y dejarla leudar en un lugar cálido hasta que doble su volumen, lo que puede llevar entre 45 minutos y una hora.

Una vez lista, estirar la masa sobre una pizzera previamente aceitada, dándole forma redonda o rectangular, según el molde que se utilice.

Sabrosa pizza de calabaza Es una de las clásicas comidas de los argentinos y tiene muchas variantes: la receta fácil de la pizza de calabaza y ricota

Al momento de preparar el puré de calabaza se necesitarán unos 400 gramos aproximadamente. Al cocinar la calabaza se le puede agregar aceite de oliva, sal y pimienta.

Una vez cocido el puré de calabaza, como también la pizza en su conjunto, se debe extender el puré de calabaza como se tratara de una salsa, y después se deben sumar las cucharadas de ricota por encima. Finalmente, se distribuyen por encima las nueces tostadas.