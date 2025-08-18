Comer sano y sabroso: la receta fácil de la pizza de calabaza y ricota con nueces tostadas

Una de las opciones para comer una pizza rica y sabrosa es la pizza de calabaza con ricota y nueces. Se trata de una preparación clásica que mantiene la base de masa de pizza, aunque la diferencia pasa por la cobertura. Es secreto es que en lugar de la típica salsa de tomate, se prepara con un puré de calabaza asada que le aporta aporta un toque suave y finamente dulce.
Una vez preparada la base cremosa de calabaza, por encima se le agregan varias cucharadas de ricota, cuyo sabor delicado equilibra la dulzura propia de la calabaza. Como broche de oro de esta sabrosa pizza, se le suman nueces finamente tostadas, aportándole una sabrosa textura crocante.
Una alternativa para preparar la calabaza es asarla en el horno suavemente condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez lograda su cremosidad, se puede preparar un puré de consistencia rústica, con o sin piel, según el gusto del cocinero.
A esta pizza se le puede sumar muchas variantes, según el gusto de cada persona. Desde unas pocas hojas de salvia fresca, un toque de miel, y hasta queso azul o escamas de parmesano al salir del horno, o tomates cherry, ingredientes ideales y sabrosos para presentarla a otro nivel.
Al momento de preparar el puré de calabaza se necesitarán unos 400 gramos aproximadamente. Al cocinar la calabaza se le puede agregar aceite de oliva, sal y pimienta.
Una vez cocido el puré de calabaza, como también la pizza en su conjunto, se debe extender el puré de calabaza como se tratara de una salsa, y después se deben sumar las cucharadas de ricota por encima. Finalmente, se distribuyen por encima las nueces tostadas.