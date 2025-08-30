Torneo del Interior A: Marista es semifinalista y Los Tordos aseguró la plaza para el 2026

Los otros cruces de cuartos de final que se juegan este sábado son: Jockey (Córdoba) vs. Córdoba Athletic y Duendes vs. GER.

marista tala 3 Marista jugará en semis con Jockey de Rosario o Estudiantes de Paraná. Cristian Lozano

Los Tordos aseguró la permanencia en el TDI A

Los Tordos, en su cancha, también superó las inclemencias climáticas para vencer a CRAI de Santa Fe por 50 a 15 (parcial 24-8) y aseguró la plaza para la región en el Torneo del Interior A 2026.

Los santafesinos, que tienen como entrenador al legendario Yanqui Martin, deberán jugar la reválida al igual que los perdedores de los otros tres partidos que se jugarán este sábado: CURNE vs. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis vs. Urú Curé y La Tablada vs. Santa Fe RC.

Los rivales en esos cruces de reválida serán Liceo, Tucumán RC (juegan esta tarde la final del TDI B), Uni de Tucumán y Uni de Córdoba.