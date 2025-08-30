Torneo del Interior A: Marista es semifinalista y Los Tordos aseguró la plaza para el 2026

Marista y Los Tordos completaron como locales, bajo la lluvia, sus respectivas victorias ante Tala de Córdoba y CRAI de Santa Fe por el Torneo del Interior A que organiza la UAR.
Por el pronóstico del tiempo ambos partidos fueron adelantados para comenzar a las 12 y aún así debieron interrumpirse durante más de media hora por riesgo de tormenta eléctrica y completarse bajo una intensa lluvia.
Pese a todo, Marista fue superior y le ganó 26 a 3 al Tala para conservar su invicto en el certamen y meterse una vez más en semifinales (fue finalista en 2019 y semifinalista en 2023) donde enfrentará al ganador entre Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná
Los otros cruces de cuartos de final que se juegan este sábado son: Jockey (Córdoba) vs. Córdoba Athletic y Duendes vs. GER.
Los Tordos, en su cancha, también superó las inclemencias climáticas para vencer a CRAI de Santa Fe por 50 a 15 (parcial 24-8) y aseguró la plaza para la región en el Torneo del Interior A 2026.
Los santafesinos, que tienen como entrenador al legendario Yanqui Martin, deberán jugar la reválida al igual que los perdedores de los otros tres partidos que se jugarán este sábado: CURNE vs. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis vs. Urú Curé y La Tablada vs. Santa Fe RC.
Los rivales en esos cruces de reválida serán Liceo, Tucumán RC (juegan esta tarde la final del TDI B), Uni de Tucumán y Uni de Córdoba.