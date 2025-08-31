El mix de achuras imperdible de un bodegón: chori, morci, chinchu, mollejas y otros

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $28.600 se puede conseguir un buen plato de achuras que alcanza sobradamente para 2 comensales. Este menú en particular contiene chorizo, morcilla bombón, chinchulines, riñón y hasta molleja.
bodegon lo de charly 3
Las achuras son la especialidad en este bodegón.
Foto: Google
Lo de Charly ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón español incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran otras variedades de asado y parrillada, hamburguesas, pollo y otros platos.
El bodegón está ubicado sobre avenida Álvarez Thomas al 2.101, dentro de las inmediaciones de Villa Ortúzar donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.