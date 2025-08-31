Las achuras son la especialidad en este bodegón.

Foto: Google
El mix de achuras imperdible de un bodegón: chori, morci, chinchu, mollejas y otros

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece mucha variedad de achuras para compartir.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de este mix de achuras. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon lo de charly
El bodegón que ofrece un mix de achuras

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Lo de Charly. En este mítico lugar donde el mix de achuras es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $28.600 se puede conseguir un buen plato de achuras que alcanza sobradamente para 2 comensales. Este menú en particular contiene chorizo, morcilla bombón, chinchulines, riñón y hasta molleja.

bodegon lo de charly 3
Lo de Charly ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón español incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran otras variedades de asado y parrillada, hamburguesas, pollo y otros platos.

El bodegón está ubicado sobre avenida Álvarez Thomas al 2.101, dentro de las inmediaciones de Villa Ortúzar donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

