El mix de achuras imperdible de un bodegón: chori, morci, chinchu, mollejas y otros

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de este mix de achuras. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon lo de charly Las achuras son la especialidad en este bodegón. Foto: Google

El bodegón que ofrece un mix de achuras

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Lo de Charly. En este mítico lugar donde el mix de achuras es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.