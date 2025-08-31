Efemérides: los acontecimientos más importantes del 31 de agosto

Día Internacional de los Afrodescendientes: el 31 de agosto se celebra el Día Internacional de los Afrodescendientes, en homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor del mundo. Esta fecha se estableció en el año 2021 con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra los afrodescendientes.

niños Afrodescendientes La celebración está en consonancia con el consenso mundial y regional sobre la necesidad de promover la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes

Día Internacional de la Obstetricia: para homenajear a la especialidad médica de la Obstetricia y la Ginecología, en su dedicada labor de procurar las mejores condiciones de salud a las mujeres embarazadas, contribuyendo a la disminución de los índices de mortalidad materna y neonatal.

Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis: uno de los flagelos que azota a la población mundial es el consumo de drogas y las muertes producidas por sobredosis. Es por ello que el 31 de agosto ha sido proclamado como Día Internacional de la Conciencia acerca de la Sobredosis.

Dia de la conciencia de la sobredosis La concientización sobre la sobredosis resalta su impacto devastador, las vidas perdidas por la adicción y las familias y comunidades que quedan atrás

Cuáles son las efemérides de este domingo 31 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

1897: Thomas Alba Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine.

1939: los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio en Gleiwitz, lo que da la excusa a Adolf Hitler para invadir Polonia el siguiente día, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.

Adolf Hitler Los soldados alemanes, vestidos como polacos, han atacado una estación de radio en la ciudad fronteriza de Gleiwitz

1987: Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido 5 singles en el número uno de la lista Billboard.

1997: representantes de más de cien países se reúnen en Oslo, en una conferencia internacional sobre la prohibición de las minas antipersona.

1997: Diana Spencer, princesa de Gales, muere en un accidente de coche en extrañas circunstancias en París (Francia).