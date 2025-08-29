Efemérides: los acontecimientos más importantes del 29 de agosto

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares: en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo, Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo. Y ello sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas.

bomba nuclear Hoy, la historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

Si bien antes, los ensayos eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. En 2009 la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 64/35 declarando que este día sería su conmemoración.

Día Mundial del Videojuego: cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado.

Hasta hace unos años, los amantes de los videojuegos eran considerados unos freaks, pero en la actualidad, rara es la casa que no tiene al menos una consola de una de las tres grandes marcas más legendarias: Nintendo, Play Station y XBOX.

Cuáles son las efemérides de este miércoles 27 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

29 de agosto de 1475: se firma del Tratado de Picquigny, considerado el punto final de la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.

Tratado de Picquigny La paz de Picquigny o tratado de Picquigny fue firmada en Picquigny el 29 de agosto de 1475 entre Luis XI de Francia y Eduardo IV de Inglaterra

29 de agosto de 1831: el químico británico Michael Faraday descubre la inducción electromagnética.

29 de agosto de 1910: se firma el Tratado Japón-Corea de 1910, iniciando oficialmente el período de dominio japonés en Corea.

29 de agosto de 1911: aparece Ishi, en los bosques del norte de California, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo.

29 de agosto de 1915: los buzos de la Armada estadounidense rescatan el F-4, el primer submarino estadounidense hundido en un accidente.

29 de agosto de 1991: el Soviet Supremo suspende toda la actividad del Partido Comunista Soviético.

29 de agosto de 2005: toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80 % y al final causando más de 1.200 muertos en el país.