Efemérides: los acontecimientos más importantes del 28 de agosto

Día Mundial del Síndrome de Turner: se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X. Las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características específicas como baja talla (20 cm. menos de lo normal) y disgenesia gonadal, lo que afecta a la formación de los ovarios.

Síndrome de Turner Esta imagen es ilustrativa al síndrome de Turner. Este puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos cardíacos

Por esta razón, cada 28 de agosto se celebra el Día Mundial de este síndrome, una enfermedad genética que afecta solo a mujeres con una incidencia de una cada 2.500 niñas. El objetivo de este día es concienciar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y fomentar la investigación en este campo.

SEMANA MUNDIAL DEL AGUA: en 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Aquí se abordará el tema "Agua para la acción climática."

Cuáles son las efemérides de este miércoles 27 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

28 de agosto de 1833: se produce la abolición oficial de la esclavitud en el Reino Unido y sus colonias.

Síndrome de Turner (1) Un día como hoy, una ley muy importante recibió la sanción real. La Ley de Abolición de la Esclavitud finalmente se promulgaría, tras años de campaña, sufrimiento e injusticia. Esta ley fue un paso crucial en un proceso mucho más amplio y continuo diseñado para poner fin a la trata de esclavos

28 de agosto de 1891: tiene lugar en Chile la batalla de Placilla, que pone fin a la guerra civil.

28 de agosto de 1988: tiene lugar en Ramstein (Alemania) un accidente aéreo durante una exposición, con un saldo de 70 personas fallecidas y otras 400 heridas de gravedad. Se le conoce como el desastre de Ramstein.

28 de agosto de 2003: se produce una oposición del planeta Marte. Es el mayor acercamiento de Marte en los últimos 60.000 años.

28 de agosto de 2004: los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, considerándose este día, como el más importante del deporte argentino.