Efemérides: los acontecimientos más importantes del 27 de agosto

DÍA MUNDIAL DE LOS LAGOS: cada año, un día como hoy, se celebra el Día Mundial de los Lagos, una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. Es una conmemoración oficial designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

lago Los lagos son uno de los recursos naturales más vitales de nuestro planeta. Actúan como fuente crucial de agua dulce, respaldando así el suministro de agua potable, la agricultura y la industria

SEMANA MUNDIAL DEL AGUA: en 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Aquí se abordará el tema "Agua para la acción climática."

Cuáles son las efemérides de este miércoles 27 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

27 de agosto de 1910: Thomas Alba Edison lleva a cabo la primera demostración del quinetoscopio, un cinematógrafo con sonido.

27 de agosto de 1920: en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión. Este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión.

radio fusion Fue el 27 de agosto de 1920 cuando la Sociedad Radio Argentina, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica, considerada, por muchos, como la primera emisión de radio programada de la historia, ya que todas las anteriores tenían un carácter experimental

27 de agosto de 1931: tiene lugar el primer vuelo comercial trasatlántico.

27 de agosto de 1957: en Nevada (Estados Unidos), a consecuencia de una detonación de una bomba atómica de 0,3 kilotones, una tapa de acero de 900 kg que cubría la boca de una antigua mina sale disparada al espacio a 66 km/s, convirtiéndose en el primer objeto humano que sale del campo de gravedad terrestre.

27 de agosto de 1972: el presidente estadounidense Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio.

27 de agosto de 1976: en la ciudad de Soweto (Sudáfrica), la policía del apartheid asesina sesenta personas de raza negra.

27 de agosto de 1990: cerca de Dobrnia (Yugoslavia) unos 200 mineros mueren en explosión.

27 de agosto de 2001: el congreso peruano aprueba levantar la inmunidad constitucional del expresidente Alberto Fujimori, con el fin de acusarlo formalmente de crímenes de lesa humanidad.