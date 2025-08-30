Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura: Vélez es puntero y Sarmiento vs. Central se suspendió por la lluvia

Vélez alcanzó la punta de la Zona B del Torneo Clausura en una jornada en la que Central Córdoba sorprendió a Estudiantes y Rosario Central no pudo completar su partido con Sarmiento, en Junín.

Por UNO
Vélez es líder transitorio.

Vélez superó a Lanús por 3-0, en el partido correspondiente a la séptima fecha, jugado este sábado en Liniers.

velez romero

Los goles los marcaron Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo a los 22' del primer tiempo: 5' y 8' del segundo, respectivamente.

Con este resultado, Vélez subió a lo más alto de la Zona B por lo menos hasta que se jueguen los próximos partidos de la jornada con 14 unidades, por delante de River que tiene 12 y juega este domingo.

Embed - VÉLEZ GOLEÓ a LANÚS y SIGUE ARRIBA | #Velez 3-0 #Lanus | Resumen

Sarmiento vs. Rosario Central, interrumpido por la lluvia

El partido entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la séptima fecha, debió ser suspendido por la fuerte tormenta que azotó a la ciudad de Junín y sus alrededores.

Embed - SARMIENTO 0 - 0 ROSARIO CENTRAL (SUSPENDIDO) | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

El encuentro estaba igualado sin goles, al término del primer tiempo, cuando el árbitro designado para este cruce, Andrés Merlos, decidió suspenderlo por las condiciones climáticas adversas.

Central Córdoba se impuso a Estudiantes

Central Córdoba de Santiago del Estero golpeó de entrada, como local, y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes de La Plata.

Embed - CENTRAL CÓRDOBA GOLPEÓ DE ENTRADA y GANÓ | #CentralCordoba 2-0 #Estudiantes | Resumen

Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los 5' y 10' del primer tiempo respectivamente.

