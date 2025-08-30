Netflix arrasa con una serie de 6 capítulos y repleta de misterio

Esta serie cuenta con una de las mejores valoraciones en el catálogo de series y películas de Netflix, y es que su relato cargado de venganza llevó a los suscriptores a un mundo completamente desconocido. Anna Maria Mühe es la protagonista de esta historia que, a pesar de llevar más de 3 años en la plataforma, continúa rankeando como una de las series cortas más elegidas del género.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a inicios del 2022, para ser, desde entonces, una de las mejores ofertas austriacas de la plataforma.
Embed - La Dama De Los Muertos (Trailer español)
Netflix: de qué trata la serie, La dama de los muertos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie austriaca de 6 capítulos, La dama de los muertos centra su historia en: "Mientras busca a la persona responsable de la muerte de su esposo, una mujer ciega de venganza termina exponiendo los secretos más oscuros de su pequeña comunidad".
Esta serie está basada en una novela más conocida de Europa, irresistible para los amantes de las obras literarias de Netflix.
la dama de los muertos 1
Durante la serie, vivirás una historia de venganza nunca vista en Netflix
Reparto de la serie de Netflix, La dama de los muertos
- Anna Maria Mühe
- Yousef Sweid
- Hans-Uwe Bauer
- Felix Klare
- Emilia Pieske
- Lilian Rosskopf
- Romina Küper
- Simon Schwarz
- Sebastian Hülk
Dónde ver la serie La dama de los muertos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La dama de los muertos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Woman Of The Dead se puede ver en Netflix.
- España: La dama de los muertos se puede ver en Netflix.