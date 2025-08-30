Está en Netflix, tiene 6 capítulos y su historia es muy fuerte

Es importante saber que, Netflix, considera a esta serie como una oferta para que los suscriptores mayores de 16 años puedan darle play en la plataforma, y es debido a las temáticas que ronda. A pesar de ello, tanto los suscriptores, como la crítica especializada, dieron reseñas de primerísimo nivel, por lo que incluso a varios años de su estreno, se destaca como una de las más vistas de todas.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2019, y desde entonces es una de las historias basadas en hechos reales, más elegidas de la plataforma.
Embed - Inconcebible | Tráiler oficial | Netflix
De qué trata la serie de Netflix, Inconcebible
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en hechos reales, Inconcebible centra su historia en: "Acusan a una joven de mentir sobre su violación. Años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares. Inspirada en hechos reales".
Esta serie es de las historias más fuertes para ver en Netflix.
inconcebible 2
La serie, además de ser superatractiva, es de las más cortas de Netflix
Reparto de la serie de Netflix, Inconcebible
- Merritt Wever como la Det. Karen Duvall
- Kaitlyn Dever como Marie Adler
- Eric Lange como el Det. Parker
- Bill Fagerbakke como el Det. Pruitt
- Elizabeth Marvel como Judith
- Bridget Everett como Colleen Doggett
- Danielle Macdonald como Amber
- Dale Dickey como RoseMarie
- Liza Lapira como Mia
Dónde ver la serie Inconcebible, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Inconcebible se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Unbelievable se puede ver en Netflix y Prime Video.
- España: Creedme se puede ver en Netflix y Prime Video.