Está en Netflix, tiene 6 capítulos y su historia es muy fuerte

Netflix ha logrado crear un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha sabido convertirse en uno de los relatos basados en hechos reales, más fuertes y conmovedores de toda la plataforma, y logró hacerlo con un total de tan solo 8 capítulos: Inconcebible.

El catálogo de series y películas de Netflix suele renovarse, inclusive a diario, y no hay ningún tipo de discusión al asegurar que las producciones estadounidenses son de las más esperadas por los suscriptores. Esta serie fue una de las mayores apuestas de la plataforma en los últimos años, y es que su historia se convirtió en un éxito mundial, gracias a su relato dramático basado en hechos reales.

inconcebible 1
Esta impactante serie de Netflix está basada en hechos reales

La serie logró conmocionar al mundo entero, contando en su relato la vida de Marie Adler, una joven menor de edad que sufre una violación en su propia casa, y como el agresor no dejó ninguna evidencia. La oferta se posicionó desde el primer momento como la historia dramática del momento a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix, y hoy en día sigue siendo de las más recomendadas. Su actriz principal, hoy es figura de una de las series del momento, como lo es The Last Of Us.

Es importante saber que, Netflix, considera a esta serie como una oferta para que los suscriptores mayores de 16 años puedan darle play en la plataforma, y es debido a las temáticas que ronda. A pesar de ello, tanto los suscriptores, como la crítica especializada, dieron reseñas de primerísimo nivel, por lo que incluso a varios años de su estreno, se destaca como una de las más vistas de todas.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2019, y desde entonces es una de las historias basadas en hechos reales, más elegidas de la plataforma.

De qué trata la serie de Netflix, Inconcebible

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en hechos reales, Inconcebible centra su historia en: "Acusan a una joven de mentir sobre su violación. Años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares. Inspirada en hechos reales".

Esta serie es de las historias más fuertes para ver en Netflix.

inconcebible 2
La serie, además de ser superatractiva, es de las más cortas de Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Inconcebible

  • Merritt Wever como la Det. Karen Duvall
  • Kaitlyn Dever como Marie Adler
  • Eric Lange como el Det. Parker
  • Bill Fagerbakke como el Det. Pruitt
  • Elizabeth Marvel como Judith
  • Bridget Everett como Colleen Doggett
  • Danielle Macdonald como Amber
  • Dale Dickey como RoseMarie
  • Liza Lapira como Mia

Dónde ver la serie Inconcebible, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Inconcebible se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Unbelievable se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • España: Creedme se puede ver en Netflix y Prime Video.

