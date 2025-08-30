Está en Netflix, tiene 6 capítulos y su historia es muy fuerte

Es importante saber que, Netflix, considera a esta serie como una oferta para que los suscriptores mayores de 16 años puedan darle play en la plataforma, y es debido a las temáticas que ronda. A pesar de ello, tanto los suscriptores, como la crítica especializada, dieron reseñas de primerísimo nivel, por lo que incluso a varios años de su estreno, se destaca como una de las más vistas de todas.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2019, y desde entonces es una de las historias basadas en hechos reales, más elegidas de la plataforma.

De qué trata la serie de Netflix, Inconcebible

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en hechos reales, Inconcebible centra su historia en: "Acusan a una joven de mentir sobre su violación. Años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares. Inspirada en hechos reales".

Esta serie es de las historias más fuertes para ver en Netflix.

inconcebible 2 La serie, además de ser superatractiva, es de las más cortas de Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Inconcebible

Merritt Wever como la Det. Karen Duvall

Kaitlyn Dever como Marie Adler

Eric Lange como el Det. Parker

Bill Fagerbakke como el Det. Pruitt

Elizabeth Marvel como Judith

Bridget Everett como Colleen Doggett

Danielle Macdonald como Amber

Dale Dickey como RoseMarie

Liza Lapira como Mia

Dónde ver la serie Inconcebible, según la zona geográfica