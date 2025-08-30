Un triunfo necesario que pone a Independiente Rivadavia en zona de clasificación a la Copa Sudamericana

La campaña de la Lepra en el Torneo Clausura ahora indica 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas (8 puntos) con 8 goles a favor y 9 en contra.

Independiente Rivadavia en la tabla anual

Independiente Rivadavia llegó este sábado a 35 puntos en la tabla anual acumulada y eso le permite ocupar el puesto 9 que lo estaría clasificando a la Copa Sudamericana del año que viene.

independiente rivadavia argentinos 1

Si bien todavía debe disputar 9 partidos y la fecha 7 aún está inconclusa, por ahora los azules dependen de sí mismos para proyectarse a nivel internacional en la temporada que viene.

tabla anual 1

La Lepra en el Clausura

En el Torneo Clausura 2025 el equipo de Alfredo Berti se ubica, por ahora, en el puesto 11 pero con los mismos puntos que Argentinos Juniors, Belgrano y Tigre y a solo un punto de los últimos que se estarían metiendo en los playoffs.

lepra 2 Nicolás Ríos

Con los 3 puntos de este sábado la Lepra quedó a un punto de la zona de playoffs y a solo 6 del transitorio líder (Barracas Central) es decir que estar en la definición del torneo no es algo lejano.

tabla clausura 1

Lo que viene para Independiente Rivadavia

El viernes 5 de septiembre Independiente Rivadavia jugará en Rosario con Tigre por la gran chance de ser semifinalista de la Copa Argentina.

Luego será tiempo de volver al Clausura para jugar dos partidos seguidos de visitante: el viernes 12 a las 21.15 con Lanús y el sábado 20 a las 16.45 con Unión, en Santa Fe.