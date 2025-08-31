Inicio Sociedad Orquídea
Un chorrito de este abono casero en las raíces de tus orquídeas y la planta florecerá en primavera

Este abono casero repleto de nutrientes y elaborado con un desecho de cocina le dará vida a tus orquídeas

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conoce cuál es el mejor abono para tus orquídeas.

Para que una orquídea florezca en óptimas condiciones, es necesario tener en cuenta múltiples cuidados de jardinería. Uno de los más importantes está centrado en el abastecimiento de nutrientes que exige dicha planta. Por esta razón, a continuación te enseñaré a preparar un abono casero con el que deberás regar el ejemplar para así estimular su floración en primavera.

Prepara este abono casero con un desecho de cocina y dale vida a tus orquídeas

Cada abono casero aporta distintos nutrientes a la orquídea. En este caso, un tutorial brindado por el canal de YouTube ‘La abuela Ofelia’ nos enseña a elaborar uno rico en calcio, el cual fortalecerá las raíces de la planta y le dará un plus para promover una floración que comenzará en primavera y perdurará hasta finalizado el verano.

orquídeas
Orqu&iacute;dea: el abono casero que llenar&aacute; de vida tu planta.

Para realizar este abono casero, necesitaremos cáscaras de huevo. Este desecho tiene un 95% de carbonato de calcio y también aporta otros minerales importantes en menor cantidad, como fósforo, magnesio, selenio y estroncio, los cuales contribuyen al fortalecimiento de las raíces, a la floración y al desarrollo de las paredes celulares de la planta.

Las cáscaras de huevo recolectadas dependerán de la cantidad de orquídeas que tengas. Para una sola maceta se recomienda, al menos, las cáscaras de 3 huevos. Cuando las tengas, deberás dejarlas en un recipiente con agua durante 24 a 48 horas. Esto hará que el ingrediente estrella libere todos sus nutrientes.

El siguiente paso será aplicar este abono casero, pero no de la forma convencional. No hay que añadir un chorrito de la preparación en la maceta, sino que es necesario retirar la planta con cuidado de su contenedor y allí arrojar la solución líquida sobre las raíces del ejemplar, de a poco.

orquídeas
Las orqu&iacute;deas estallar&aacute;n de flores en primavera gracias a este abono casero.

De esta forma, el agua nutrirá directamente las raíces de la orquídea de forma rápida, haciendo que la planta estalle de flores en pocas semanas. Si comienzas a aplicar este abono casero en septiembre, durante la primavera te asegurarás tener una floración abundante. En relación a esto, la experta en jardinería recomienda repetir el procedimiento cada 20 días.

