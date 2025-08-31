Un chorrito de este abono casero en las raíces de tus orquídeas y la planta florecerá en primavera

Las cáscaras de huevo recolectadas dependerán de la cantidad de orquídeas que tengas. Para una sola maceta se recomienda, al menos, las cáscaras de 3 huevos. Cuando las tengas, deberás dejarlas en un recipiente con agua durante 24 a 48 horas. Esto hará que el ingrediente estrella libere todos sus nutrientes.

El siguiente paso será aplicar este abono casero, pero no de la forma convencional. No hay que añadir un chorrito de la preparación en la maceta, sino que es necesario retirar la planta con cuidado de su contenedor y allí arrojar la solución líquida sobre las raíces del ejemplar, de a poco.

orquídeas Las orquídeas estallarán de flores en primavera gracias a este abono casero.

De esta forma, el agua nutrirá directamente las raíces de la orquídea de forma rápida, haciendo que la planta estalle de flores en pocas semanas. Si comienzas a aplicar este abono casero en septiembre, durante la primavera te asegurarás tener una floración abundante. En relación a esto, la experta en jardinería recomienda repetir el procedimiento cada 20 días.