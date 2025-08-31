Franco Colapinto llegó 11° y quedó a un paso de sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos

automovilismo-formula 1-gp paises bajos-oscar piatri (1) Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, pero McLaren no pudo hacer 1-2 por al abandono de Norris.

Gran Premio de Países Bajos con sorpresas y buen manejo de Franco Colapinto

La primera emoción de la carrera la protagonizó un local, nada menos que el último campeón Max Verstappen, con una espectacular y arriesgada largada, donde superó a Lando Norris y se metió entre los McLaren, los dominadores de los ensayos libres y la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1962167124840857963&partner=&hide_thread=false “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”



“Era bastante facil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho.”



Dijo todo lo que tenía que decir. pic.twitter.com/O2bW3efZFd — 43 (@ColapintoFiles) August 31, 2025

La estrategia del equipo Alpine fue que Franco Colapinto largara con gomas blandas, lo que le permitió girar bien en las primeras vueltas y adelantar dos puestos (14°). Tras la vuelta 19 ingresó a boxes para reemplazar los neumáticos por unos de compuestos duros, quedando en el puesto 19°. Además, el argentino fue informado por radio que debía cederle su puesto a su coequiper Pierre Gasly. Luego este pudo adelantar en mitad de carrera y posicionarse en el 8° lugar, luchando con Fernando Alonso.

automovilismo-formula 1-gp paises bajos-franco colapinto (1) A pesar de tener que ceder lugar a su compañero de equipo, Franco Colapinto mantuvo un ritmo regular y pudo llevar su Alpine al 11° lugar, mientras que Gasly llegó 17°.

En las últimas 10 vueltas se entabló una dura lucha en el lote medio, con Franco Colapinto -14° por el abandono de Leclerc- buscando la posición de Esteban Ocon (Hass), pero asediado por Nico Hulkenberg (Sauber).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/1962168740423803244&partner=&hide_thread=false Miren como lo tapaba Gasly a Colapinto mientras Ocon se escapaba. No se puede ser tan forro. pic.twitter.com/sXGYSuwEVB — Tino (@TinoCLeclerc) August 31, 2025

En la vuelta 65 llegó la gran sorpresa, con el abandono de Lando Norris, con su auto soltando humo del motor. De esta forma el argentino, ya con gomas blandas, pasó al puesto 13°.

Un par de abandonos, entre ellos de Gasly, piloto número uno de Alpine, hicieron que saltara sobre el final al 11° puesto el argentino Franco Colapinto, a 14'' 511/1000 del ganador.