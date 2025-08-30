La bronca de Colapinto tras quedar en el puesto 16 de la clasificación para el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/1961786833085350127&partner=&hide_thread=false Declaraciones de Franco post

Qualy en Zandvoort



"Es una pena porque tendríamos que haber pasado a Q2"pic.twitter.com/eTmCAYiSRL — Colapinto News (@Colapinto_news) August 30, 2025

“Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana. Muy justito, por muy poco. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera”, añadió Colapinto.

“Hicimos unos cambios malos en la práctica libre 3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”, airmó.

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, cerró.