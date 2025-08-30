Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

La bronca de Colapinto tras quedar en el puesto 16 de la clasificación para el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Franco Colapinto se enojó tras la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1

Por UNO
Franco Colapinto terminó enojado tras la clasificación del GP de Países Bajos.

Franco Colapinto terminó enojado tras la clasificación del GP de Países Bajos.

Franco Colapinto se enojó este sábado tras la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine se ofuscó con el español Carlos Sainz de Williams y con el británico Oliver Bearman de Haas por haberle hecho perder décimas importantes que lo hubieron clasificado a la qualy 2.

El pilarense de 22 años finalizó en la decimosexta posición de la primera clasificación en el Circuito de Zandvoort en la localidad neerlandesa de Haarlem y quedó eliminado de la Q2, por lo que largará desde el puesto 16 en la carrera principal del domingo.

colapinto-1
Colapinto es la esperanza argentina en la F&oacute;rmula 1.

Colapinto es la esperanza argentina en la Fórmula 1.

La bronca de Colapinto

Colapinto estuvo a milésimas de avanzar si no fuese por la irrupción del japonés Yuki Tsunoda de Red Bull. “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/1961786833085350127&partner=&hide_thread=false

“Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana. Muy justito, por muy poco. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera”, añadió Colapinto.

“Hicimos unos cambios malos en la práctica libre 3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”, airmó.

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas