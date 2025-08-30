Franco Colapinto no anduvo bien en la FP3 del GP de Países Bajos de Fórmula 1.

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, terminó último este sábado en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos de Fórmula 1.

El británico Lando Norris fue primero en la práctica libre con McLaren, lo siguió su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.

Franco Colapinto busca mejorar en la Fórmula 1.

El compañero equipo de Colapinto, Pierre Gasly, finalizó penúltimo.

Colapinto entró en la práctica libre a los ocho minutos de comenzada y con neumáticos duros pero, tras trece minutos con estas gomas, volvió a los boxes tras ser el sexto mejor tiempo.

Luego de diez minutos en los pits, el argentino volvió a la pista con neumáticos duros pero ya estaba en la décimoctava posición, muy cerca de su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, que finalizó anteúltimo.

Colapinto volvió a los boxes cuando faltaban 18 minutos y retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Norris.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Sábado 30 de Agosto

  • 9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Domingo 31 de Agosto

  • 9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+

