Colapinto entró en la práctica libre a los ocho minutos de comenzada y con neumáticos duros pero, tras trece minutos con estas gomas, volvió a los boxes tras ser el sexto mejor tiempo.

Luego de diez minutos en los pits, el argentino volvió a la pista con neumáticos duros pero ya estaba en la décimoctava posición, muy cerca de su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, que finalizó anteúltimo.

Colapinto volvió a los boxes cuando faltaban 18 minutos y retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Norris.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Sábado 30 de Agosto

9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Nota en elaboración.