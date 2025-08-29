Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13 de del Grupo A con 5 puntos (ganó 1, empató 2 y perdió 3) con un saldo de 6 goles a favor y 8 en contra. Se ubica a tres unidades de Argentinos Juniors, que sería el último equipo que está clasificando a los octavos de final.

En la tabla anual el equipo azul suma 32 puntos, está en el puesto 12 a solo dos puntos de Riestra que hoy está noveno y en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene. Si gana entraría clasificando al certamen continental.

Independiente Rivadavia intentará ganar tras cuatro partidos, donde acumula dos empates y dos derrotas.

Así llega Argentinos Juniors

Argentinos Juniors viene de lograr un triunfazo ante Racing por 4 a 1. El Bicho tiene ocho unidades y por ahora está en zona de clasificación a octavos de final.

Nicolas Diez Argentinos Juniosrs-. Nicolás Diez es el entrenador de Argentinos Juniors.

El equipo conducido por Nicolás Diez suma ocho unidades producto de dos triunfos, dos empates y ha sufrido dos caídas en el Torneo Clausura.

El historial entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

El último partido que jugaron la Lepra y el Bicho terminó empatado sin goles. El partido se disputó el 24 de febrero pasado en el estadio Diego Armando Maradona, por la 7ma fecha del torneo Apertura.

Embed - Argentinos Juniors 0 vs 0 Independiente Rivadavia | #TorneoApertura2025 | Resumen | Fecha 7

Se han enfrentado en ocho oportunidades, tres triunfos fueron para la Lepra y cuatro para el Bicho y uno fue empate. Tres choques fueron por Torneos Nacionales, dos por la Primera Nacional y tres por Primera División.

El último triunfo de la Lepra de local fue el 2 de diciembre de 2024, cuando ganó 2 a 1 en el Gargantini. Los goles los marcaron Luis Sequeira y Victorio Ramis. Para el Bicho descontó Alan Lezcano.

Embed - IND. RIVADAVIA SE IMPUSO a ARGENTINOS en MENDOZA | #IndependienteRivadavia 2-1 #Argentinos | Resumen

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba y Leonard Costa; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez Cardozo, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Matías Giménez y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Damián Tello.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium.