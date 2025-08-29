Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia jugará este sábado desde las 17 en el Gargantini ante Argentinos Juniors, por la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura

Por UNO
Independiente Rivadavia jugará este sábado ante Argentinos Juniors en el Gargantini.

Independiente Rivadavia jugará este sábado desde las 17 con Argentinos Juniors, por la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El choque que protagonizará la Lepra ante el Bicho se disputará en el estadio Bautista Gargantini, contará con la televisación de ESPN Premium y el arbitraje de Damián Tello.

El Azul buscará su primer triunfo en condición de local en el actual torneo. El equipo del Parque viene de igualar 1 a 1 ante Tigre, en condición de visitante en un polémico donde fue perjudicado. El juez Luis Lobo Medina, con la ayuda del VAR, anuló mal un gol de la Lepra y le cobró un penal inexistente en contra.

Berti
Alfredo Berti es el conductor de la Lepra.

El conjunto de Alfredo Berti ha ganado un solo partido en el actual certamen, que fue ante Barracas Central de visitante.

Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13 de del Grupo A con 5 puntos (ganó 1, empató 2 y perdió 3) con un saldo de 6 goles a favor y 8 en contra. Se ubica a tres unidades de Argentinos Juniors, que sería el último equipo que está clasificando a los octavos de final.

En la tabla anual el equipo azul suma 32 puntos, está en el puesto 12 a solo dos puntos de Riestra que hoy está noveno y en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene. Si gana entraría clasificando al certamen continental.

Independiente Rivadavia intentará ganar tras cuatro partidos, donde acumula dos empates y dos derrotas.

Así llega Argentinos Juniors

Argentinos Juniors viene de lograr un triunfazo ante Racing por 4 a 1. El Bicho tiene ocho unidades y por ahora está en zona de clasificación a octavos de final.

Nicolas Diez Argentinos Juniosrs-.
Nicol&aacute;s Diez es el entrenador de Argentinos Juniors.

El equipo conducido por Nicolás Diez suma ocho unidades producto de dos triunfos, dos empates y ha sufrido dos caídas en el Torneo Clausura.

El historial entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

El último partido que jugaron la Lepra y el Bicho terminó empatado sin goles. El partido se disputó el 24 de febrero pasado en el estadio Diego Armando Maradona, por la 7ma fecha del torneo Apertura.

Embed - Argentinos Juniors 0 vs 0 Independiente Rivadavia | #TorneoApertura2025 | Resumen | Fecha 7

Se han enfrentado en ocho oportunidades, tres triunfos fueron para la Lepra y cuatro para el Bicho y uno fue empate. Tres choques fueron por Torneos Nacionales, dos por la Primera Nacional y tres por Primera División.

El último triunfo de la Lepra de local fue el 2 de diciembre de 2024, cuando ganó 2 a 1 en el Gargantini. Los goles los marcaron Luis Sequeira y Victorio Ramis. Para el Bicho descontó Alan Lezcano.

Embed - IND. RIVADAVIA SE IMPUSO a ARGENTINOS en MENDOZA | #IndependienteRivadavia 2-1 #Argentinos | Resumen

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba y Leonard Costa; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez Cardozo, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Matías Giménez y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Damián Tello.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium.

