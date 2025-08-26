Independiente Rivadavia tiene diez partidos por delante para alcanzar sus objetivos en el Torneo Clausura

Aunque paralelamente sigue en carrera en la Copa Argentina y jugará en cuartos de final ante Tigre (el sábado 5 de septiembre) la Lepra afrontará un mini torneo de diez partidos que puede meterlo nuevamente entre los 16 mejores del certamen local y sobre todo otorgarle el pasaje a su primera competencia internacional, con todo lo que eso implica en lo deportivo y lo económico.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia tiene una semana larga para preparar el partido con Argentinos por el Torneo Clausura.

Tras el empate 1 a 1 ante Tigre, en Victoria, y habiéndose completado la sexta fecha Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13 de del Grupo A con 5 puntos (ganó uno, empató 2 y perdió 3) y un saldo de 6 goles a favor y 8 en contra.