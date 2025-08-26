Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia tiene diez partidos por delante para alcanzar sus objetivos en el Torneo Clausura

Se completó la sexta fecha del Torneo Clausura y a Independiente Rivadavia le quedan diez partidos para alcanzar dos objetivos: meterse en los playoffs y clasificarse a una copa internacional.

Por UNO
Berti planifica lo que viene para la Lepra.

Se completó la sexta fecha del Torneo Clausura y a Independiente Rivadavia le quedan diez partidos para alcanzar sus dos grandes objetivos: meterse en los playoffs y clasificarse a una copa internacional para 2026 a través de la tabla anual acumulada.

Aunque paralelamente sigue en carrera en la Copa Argentina y jugará en cuartos de final ante Tigre (el sábado 5 de septiembre) la Lepra afrontará un mini torneo de diez partidos que puede meterlo nuevamente entre los 16 mejores del certamen local y sobre todo otorgarle el pasaje a su primera competencia internacional, con todo lo que eso implica en lo deportivo y lo económico.

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia tiene una semana larga para preparar el partido con Argentinos por el Torneo Clausura.

Tras el empate 1 a 1 ante Tigre, en Victoria, y habiéndose completado la sexta fecha Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13 de del Grupo A con 5 puntos (ganó uno, empató 2 y perdió 3) y un saldo de 6 goles a favor y 8 en contra.

Para llegar a los playoffs, es decir meterse entre los 8 primeros del grupo, los azules están a solo 3 puntos de Argentinos Juniors que casualmente es su próximo rival, este sábado 30 en el Gargantini.

Un triunfo ya pondría en carrera a la Lepra para llegar a los playoffs mientras que en la tabla anual acumulada comparten con Racing el puesto 11, ambos con 32 puntos, y a solo dos puntos de Riestra que hoy está noveno y en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

  • 30/8 a las 17 vs. Argentinos Juniors (L)
  • 14/9 vs. Lanús (V)
  • 21/9 vs. Unión (V)
  • 28/9 vs. Huracán (L)
  • 5/10 vs. Racing (V)
  • 12/10 vs. Godoy Cruz (L)
  • 19/10 vs. Banfield (L)
  • 2/11 vs. Aldosivi (V)
  • 9/11 vs. Central Córdoba (L)
  • 16/11 vs. Defensa y Justicia (V)

En el receso por la fecha FIFA jugará con Tigre (5/9) por los cuartos de final de la Copa Argentina.

