Cuando todo parecía encaminarse a un empate, el técnico decidió hacer debutar a Ngumoha en el minuto 96. Cuatro minutos después, un pase de Mohamed Salah encontró al joven en el área. Con una calma impropia de su edad, Ngumoha definió con precisión para sellar un dramático 3-2 a favor del Liverpool.

Ngumoha, nacido en Londres de padres nigerianos, es un talento que ha generado expectativa desde su llegada a Liverpool en septiembre de 2024, procedente de la academia de Chelsea.

¿EL GOL? EL PIBE NGUMOHA DE 16 AÑOS, 4 MINUTOS DESPUÉS DE HACER SU DEBUT EN LA PREMIER LEAGUE.



LOCURA.

Su debut oficial con el primer equipo ya había marcado un hito en enero de 2025, cuando, con 16 años y 135 días, se convirtió en el jugador más joven en iniciar un partido para Liverpool en la FA Cup, en una victoria 4-0 contra Accrington Stanley.

Con 1.70 metros, Ngumoha combina velocidad explosiva, regate endiablado y una madurez táctica que lo hacen destacar. Su estilo, descrito como el de un extremo clásico, recuerda a los mejores días de Raheem Sterling.

A pocos días de cumplir 17 años, Rio Ngumoha no solo ha cumplido el sueño de cualquier pibe de debutar en primera, sino que ha dado un paso gigante hacia un futuro que promete ser estelar. Liverpool, y el fútbol inglés, tienen en él a una joya que apenas comienza a brillar.