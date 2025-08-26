Tras su retorno desde Estadio Unidos, Abraham Buonarrigo retorna a la actividad para trepar en los rankings de la FAB, donde está 5°. El Turco del barrio Lihué combatirá a seis asaltos con el tunuyanino Maximiliano Hinojosa, en peso supermediano. De semifondo irá su compañero de gimnasio Giampier Quiñones contra Diego Pichardo.
El Turco Abraham Buonarrigo subirá al ring en Guaymallén el próximo 6 de septiembre
