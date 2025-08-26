La cita es para el próximo sábado 6 de septiembre, en el Polideportivo de la Municipalidad de Guaymallén (Poliguay). La acción comenzará (18) temprano porque habrá mucha actividad. Además de los dos pleitos profesionales, habrá 12 combates entre amateurs, y exhibiciones del programa BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto).

Abraham Buonarrigo, boxeador (12).jpeg Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Abraham Buonarrigo apostó a la autogestión para poder pelear

El Turco Buonarrigo, medallista Panamericano en Santiago 2023 y ex campeón Sudamericano, explicó las dificultades que afrontaron para armar la cita pugilística. "Estamos trabajando en conjunto con Pablo Chacón como promotor y Jonathan Barros y yo como coorganizadores. Costó mucho conseguir rival, porque habían muy pocos que aceptaran pero pedían muchísima plata, menos mal que aceptó el chco de Tunuyán Maximiliano Hinojosa, que entendió que al festival lo hacemos a pulmón y que nosotros pagamos las bolsas".