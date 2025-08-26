Abraham Buonarrigo

Abraham Buonarrigo, 5° en el ranking argentino vuelve a la acción en el Polideportivo de Guaymallén el 6 de septiembre.

Tras su retorno desde Estadio Unidos, Abraham Buonarrigo retorna a la actividad para trepar en los rankings de la FAB, donde está 5°. El Turco del barrio Lihué combatirá a seis asaltos con el tunuyanino Maximiliano Hinojosa, en peso supermediano. De semifondo irá su compañero de gimnasio Giampier Quiñones contra Diego Pichardo.

La cita es para el próximo sábado 6 de septiembre, en el Polideportivo de la Municipalidad de Guaymallén (Poliguay). La acción comenzará (18) temprano porque habrá mucha actividad. Además de los dos pleitos profesionales, habrá 12 combates entre amateurs, y exhibiciones del programa BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto).

Abraham Buonarrigo apostó a la autogestión para poder pelear

El Turco Buonarrigo, medallista Panamericano en Santiago 2023 y ex campeón Sudamericano, explicó las dificultades que afrontaron para armar la cita pugilística. "Estamos trabajando en conjunto con Pablo Chacón como promotor y Jonathan Barros y yo como coorganizadores. Costó mucho conseguir rival, porque habían muy pocos que aceptaran pero pedían muchísima plata, menos mal que aceptó el chco de Tunuyán Maximiliano Hinojosa, que entendió que al festival lo hacemos a pulmón y que nosotros pagamos las bolsas".

"Estamos buscando sponsors para los gastos fijos de la velada. Afortunadamente contamos con el apoyo de Pablo Álvarez, y Emiliano De Marco (subdirector de Deportes de Guaymallén), y gracias a eso podremos hacer la velada", completó.

