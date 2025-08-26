Malas noticias para Boca en medio de su remontada: se desgarró un titular y será baja por varias semanas

Pese a completar los 90 minutos en la Bombonera en la victoria ante el Taladro, el marcador central sufrió una lesión muscular que lo marginará de las canchas por un tiempo. Luego de que se realizara los estudios correspondientes, el departamento médico de Boca dio a conocer la situación del futbolista a través de un parte médico oficial, publicado en los canales de comunicación de la institución.

"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", aseguró el club. De esta manera, Miguel Ángel Russo deberá buscar un reemplazante de cara a los duelos que se avecinan.

Qué partidos se perdería Pellegrino en Boca

La lesión de Marco Pellegrino demandará entre tres y seis semanas de recuperación. En este sentido, el futbolista no estará a disposición para el partido ante Aldosivi del próximo domingo 31 de agosto.

El primer fin de semana de septiembre la Liga Profesional no verá acción debido a las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que allí el zaguero central no se perderá ningún partido oficial con la camiseta de Boca.

Pellegrino tampoco estaría disponible para la visita del Xeneize a Rosario Central, aún con fecha y horario a definir (es el fin de semana del 14 de septiembre). Posteriormente será evaluado para saber si puede ser considerado para el duelo ante Central Córdoba, a fin de mes.