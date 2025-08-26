Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Malas noticias para Boca en medio de su remontada: se desgarró un titular y será baja por varias semanas

Luego de que el futbolista de Boca se realizara los estudios correspondientes, se confirmó la gravedad de su lesión. Ahora, Russo deberá meter mano en el equipo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El DT deberá modificar el 11 titular que le viene dando buenos resultados.

Boca parece haber encontrado su rumbo. Tras cortar la racha de 12 partidos consecutivos sin ganar, la cual se transformó en la más extensa de su historia, el Xeneize cosechó dos triunfos al hilo y se afianza en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores por intermedio de la tabla Anual.

Luego de las victorias ante Independiente Rivadavia y Banfield, este último en la Bombonera, Miguel Ángel Russo y compañía recibieron una muy mala noticia. Se trata de la lesión de un futbolista titular, el cual se perderá los siguientes encuentros debido a una lesión muscular.

Marco Pellegrino
Marco Pellegrino se lesionó y será baja para los próximos partidos de Boca.

Se trata de Marco Pellegrino, el futbolista que aterrizó en Boca en la previa del Mundial de Clubes y quien poco a poco se convirtió en una pieza clave para el director técnico, el cual lo ratificó como zaguero titular en su esquema.

Pese a completar los 90 minutos en la Bombonera en la victoria ante el Taladro, el marcador central sufrió una lesión muscular que lo marginará de las canchas por un tiempo. Luego de que se realizara los estudios correspondientes, el departamento médico de Boca dio a conocer la situación del futbolista a través de un parte médico oficial, publicado en los canales de comunicación de la institución.

"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", aseguró el club. De esta manera, Miguel Ángel Russo deberá buscar un reemplazante de cara a los duelos que se avecinan.

Qué partidos se perdería Pellegrino en Boca

La lesión de Marco Pellegrino demandará entre tres y seis semanas de recuperación. En este sentido, el futbolista no estará a disposición para el partido ante Aldosivi del próximo domingo 31 de agosto.

El primer fin de semana de septiembre la Liga Profesional no verá acción debido a las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que allí el zaguero central no se perderá ningún partido oficial con la camiseta de Boca.

Pellegrino tampoco estaría disponible para la visita del Xeneize a Rosario Central, aún con fecha y horario a definir (es el fin de semana del 14 de septiembre). Posteriormente será evaluado para saber si puede ser considerado para el duelo ante Central Córdoba, a fin de mes.

