El ingreso del fotógrafo Selcuk Acar a la pista por un malentendido provocó que el tenista ruso reclamara vehementemente provocando un show sin precedentes en un Grand Slam; es que la decisión del juez de silla no fue tomada de manera positiva y, finalmente, terminó condenándose ya que nunca volvió a estar en juego.
En medio de sus gritos, expresó contra el juez Greg Allensworth: "Se quiere ir a casa. Gana por partido, no por hora. El juez de silla solo quiere irse a casa". Tuvieron que pasar cerca de seis minutos para que el juego se reanudara.
El partido se definió a favor del francés (número 51 del ranking ATP) por 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4.
El fotógrafo expulsado en el US Open se defendió: "Soy una víctima"
El fotógrafo tristemente célebre, Selcuk Acar, explicó que ingresó a la pista se dio porque el personal de seguridad del torneo lo invitó a ingresar a la instalación y por lo tanto expresó: "Soy una víctima y me declaro inocente".
Luego del hecho fue expulsado de las dependencias del Billie Jean King Tennis Center mientras que le retiraron la acreditación, por lo que no podrá volver a cubrir US Open.
Por su lado, la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos), comunicaron que el fotógrafo había sido advertido: "Había recibido instrucciones para que no entrara y las ignoró".