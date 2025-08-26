El tenista ruso tuvo un ataque de furia.

El tenista ruso tuvo un ataque de furia.

El resultado final del partido entre el francés Benjamin Bonzi y el ruso Daniil Medvedev por US Open quedó en segundo lugar ya hubo un sinfín de polémicas que comenzaron cuando el fotógrafo Selcuk Acar ingresó a la pista pensando que el set había terminado, pero, en realidad, Bonzi se disponía a realizar su segundo servicio.

El juez de silla del encuentro decidió que se repitiera el primer servicio y el ruso desató toda su furia regalando un show lamentable: pidió al público que gritaran "segundo servicio", habló exaltado a la transmisión de televisión, discutió con el umpire y terminó rompiendo su raqueta.

med-krnB-U2301884437343eFI-1200x840@RC
Daniil Medvedev fue un papel&oacute;n en US Open.

Daniil Medvedev fue un papelón en US Open.

Una noche de polémicas

Daniil Medvedev (número 13 del ranking ATP) está teniendo un año muy difícil y volvió a caer en un Grand Slam en la primera ronda; aunque en esta oportunidad dejó imágenes indignantes que están dando vuelta al mundo.

El ingreso del fotógrafo Selcuk Acar a la pista por un malentendido provocó que el tenista ruso reclamara vehementemente provocando un show sin precedentes en un Grand Slam; es que la decisión del juez de silla no fue tomada de manera positiva y, finalmente, terminó condenándose ya que nunca volvió a estar en juego.

Embed

En medio de sus gritos, expresó contra el juez Greg Allensworth: "Se quiere ir a casa. Gana por partido, no por hora. El juez de silla solo quiere irse a casa". Tuvieron que pasar cerca de seis minutos para que el juego se reanudara.

Embed

El partido se definió a favor del francés (número 51 del ranking ATP) por 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4.

Fotógrafo US Open

El fotógrafo expulsado en el US Open se defendió: "Soy una víctima"

El fotógrafo tristemente célebre, Selcuk Acar, explicó que ingresó a la pista se dio porque el personal de seguridad del torneo lo invitó a ingresar a la instalación y por lo tanto expresó: "Soy una víctima y me declaro inocente".

Luego del hecho fue expulsado de las dependencias del Billie Jean King Tennis Center mientras que le retiraron la acreditación, por lo que no podrá volver a cubrir US Open.

Embed

Por su lado, la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos), comunicaron que el fotógrafo había sido advertido: "Había recibido instrucciones para que no entrara y las ignoró".

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas