El ingreso del fotógrafo Selcuk Acar a la pista por un malentendido provocó que el tenista ruso reclamara vehementemente provocando un show sin precedentes en un Grand Slam; es que la decisión del juez de silla no fue tomada de manera positiva y, finalmente, terminó condenándose ya que nunca volvió a estar en juego.

Un fotógrafo entró a la cancha durante el match point y Medvedev se volvió loco.



ESTO ES HISTÓRICO.

En medio de sus gritos, expresó contra el juez Greg Allensworth: "Se quiere ir a casa. Gana por partido, no por hora. El juez de silla solo quiere irse a casa". Tuvieron que pasar cerca de seis minutos para que el juego se reanudara.

Embed "Medvédev"



Porque se re contra calentó e hizo pija su raqueta tras la eliminación en la primera ronda del US Open. Mirá cómo verga esa raqueta, con lo que vale y literalmente la hizo pedazos, la concha bien puta de este ruso loco de mierda. pic.twitter.com/IpnuPu368w — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 25, 2025

El partido se definió a favor del francés (número 51 del ranking ATP) por 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4.

Fotógrafo US Open

El fotógrafo expulsado en el US Open se defendió: "Soy una víctima"

El fotógrafo tristemente célebre, Selcuk Acar, explicó que ingresó a la pista se dio porque el personal de seguridad del torneo lo invitó a ingresar a la instalación y por lo tanto expresó: "Soy una víctima y me declaro inocente".

Luego del hecho fue expulsado de las dependencias del Billie Jean King Tennis Center mientras que le retiraron la acreditación, por lo que no podrá volver a cubrir US Open.

El FOTÓGRAFO que se METIÓ EN LA CANCHA pensando que había TERMINADO EL PARTIDO de Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi en la PRIMERA RONDA del #USOpen fue EXPULSADO.

El francés tenía MATCH POINT en ese momento y finalmente PERDIÓ el TERCER SET.



El francés tenía MATCH POINT en ese momento y finalmente PERDIÓ el TERCER SET.pic.twitter.com/h6sjZZJviB — DAT (@DeportesAlTacok) August 25, 2025

Por su lado, la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos), comunicaron que el fotógrafo había sido advertido: "Había recibido instrucciones para que no entrara y las ignoró".