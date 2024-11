La emigración de Abraham Buonarrigo desnudó la crisis del boxeo: cada vez son más los deportistas que se van

boxeo-abraham buonarrigo-new jersey-01 (1).jpg Abraham Buonarrigo y su esposa Daniel Sánchez, en el gimnasio de New Jersey donde entrena el Turco a las órdenes del dominicano Carlos Solano.

El viaje de Abraham Buonarrigo a Estados Unidos para "perseguir sus sueños"

Abraham Buonarrigo se instaló con su pareja en New Jersey y con ganas de seguir su carrera en el boxeo profesional en un mercado tan competitivo como el estadounidense: "Me vine a seguir persiguiendo mi sueño de ser campeón del mundo. Es el momento de vivir la experiencia y a viajar", confesó el mendocino.

Respecto a su llegada al extranjero, Buonarrigo destacó: "Estoy alojado en casa de unos tíos, vine con mi pareja para compartir la experiencia de conocer el mundo. Por el boxeo yo he andado por muchos lugares, pero solo. Ahora me vine acompañado, que es algo muy lindo y una bendición, empezar conociendo el Primer Mundo, acá en Estados Unidos".

"Por ahora estoy con la visa de turista, que son seis meses, y ya comencé a tirar líneas para pelear acá. Por ahora no tengo nada confirmado, pero las ganas están. Luego iremos viendo", dijo el Turco, que tuvo su última pelea en el estadio Pascual Pérez, donde noqueó en junio pasado al bonaerense Juan Andrés Figueroa en el tercer asalto del pleito pactado a seis.

boxeo-abraham buonarrigo-new jersey-carlos solano (1).jpg El entrenador del gimnasio Perth Amboy de New Jersey, el dominicano Carlos Solano, y el mendocino Abraham Buonarrigo.

Abraham Buonarrigo rompió contrato con Shamrock Promotions

Respecto a su esperado viaje a Inglaterra, Buonarrigo dio un fuerte golpe de timón: "Esta experiencia no tiene que ver con la promotora con la que estaba (la empresa británica Shamrock Promotions), ya que ese contrato donde quedaban dos peleas, se cayó por el incumpliento de ellos, que debían hacerme pelear en Europa", dijo.

Luego, fiel a su estilo agregó: "Les pedí la carta de liberación (a Shamrock), y sin problemas me la dieron, así que estoy por mi cuenta y representándome y entrenando con mucha ilusión".

Respecto a sus entrenamiento, el ahora ex pupilo de Pablo Chacón y formado en el gimnasio Luis Ángel Firpo, con Osvaldo Corro, detalló que "estoy en un gimnasio que queda cerca de mi alojamiento, haciendo la parte física con las indicaciones que me manda mi preparador físico Pablo Stahringer en la mañana. en la tarde, voy al gimnasio Perth Amboy Boxing, que me queda como a 45 minutos en bicicleta, y ahí hago mi manteniemiento y para estar listo por si sale alguna pelea", cerró Abraham Buonarrigo.