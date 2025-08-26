Inicio Sociedad Canas
Dile adiós a los tintes: el remedio casero que tapa las canas y aporta brillo al cabello desde el primer uso

Sin necesidad de acudir a tintes, una experta nos enseña a preparar un remedio casero que tapará las canas al instante

Walter Vasquez
Las canas dejarán de ser un problema gracias a este remedio casero.

La presencia de canas en el cabello es visto como un signo de vejez. Si bien muchas mujeres prefieren taparlas con tintes, existen otras alternativas naturales que permiten oscurecer el pelo, al mismo tiempo que le aportan brillo. Si buscas lograr este objetivo, te recomiendo poner en práctica el siguiente remedio casero elaborado con ingredientes que tienes en la cocina.

Así de fácil puedes tapar las canas y oscurecer el cabello sin usar tintes

Si bien el uso de tintes es una alternativa efectiva para ocultar las canas, no es la única opción con la que podemos contar.

canas cabello
Este remedio casero es ideal para mujeres con cabello casta&ntilde;o y negro.

En este sentido, una especialista en trucos de belleza revela cómo preparar un jabón natural que luego pasaremos por el cabello para oscurecerlo. Este remedio casero es exclusivo para personas con melenas castañas o negras. Además de tapar las canas, esta técnica permitirá fortalecer el pelo gracias a los ingredientes naturales que utilizaremos.

Para este remedio casero que tapará las canas desde la primera aplicación necesitarás de los siguientes ingredientes:

  • 4 semillas de palta
  • 5 cucharadas de sésamo negro
  • 2 ramitas de canela
  • 3 cucharadas de romero seco

Una vez que tengas todos los ingredientes, será momento de preparar este truco de belleza que ocultará las canas y aportará brillo al cabello. Para esto, tendrás que hacer lo siguiente:

  • Rallar las semillas de palta y añadirlas a una olla.
  • Agregar el sésamo, la canela y el romero.
  • Añadir tres tazas de agua y encender la cocina a fuego bajo para que la preparación comience a cocinarse.
  • Dejar cocinar durante 10 minutos y luego colar la preparación.
  • Volcar el remedio casero en moldes de silicona y llevarlos a la heladera o congelador hasta que la mezcla se solidifique.
canas mujer cabello
Desp&iacute;dete de las canas sin necesidad de usar tintes.

Una vez que tengas el remedio casero listo, simplemente deberás pasarlo por todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Notarás cómo este “jabón negro” comienza a tapar las canas, al mismo tiempo que aporta brillo a la melena. Este tratamiento deberá realizarse cada vez que te lavas el pelo, dejándolo actuar durante 2 horas y luego retirando con abundante agua tibia.

