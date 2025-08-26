Dile adiós a los tintes: el remedio casero que tapa las canas y aporta brillo al cabello desde el primer uso

Para este remedio casero que tapará las canas desde la primera aplicación necesitarás de los siguientes ingredientes:

4 semillas de palta

5 cucharadas de sésamo negro

2 ramitas de canela

3 cucharadas de romero seco

Una vez que tengas todos los ingredientes, será momento de preparar este truco de belleza que ocultará las canas y aportará brillo al cabello. Para esto, tendrás que hacer lo siguiente:

Rallar las semillas de palta y añadirlas a una olla.

Agregar el sésamo, la canela y el romero.

Añadir tres tazas de agua y encender la cocina a fuego bajo para que la preparación comience a cocinarse.

Dejar cocinar durante 10 minutos y luego colar la preparación.

Volcar el remedio casero en moldes de silicona y llevarlos a la heladera o congelador hasta que la mezcla se solidifique.

canas mujer cabello Despídete de las canas sin necesidad de usar tintes.

Una vez que tengas el remedio casero listo, simplemente deberás pasarlo por todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Notarás cómo este “jabón negro” comienza a tapar las canas, al mismo tiempo que aporta brillo a la melena. Este tratamiento deberá realizarse cada vez que te lavas el pelo, dejándolo actuar durante 2 horas y luego retirando con abundante agua tibia.