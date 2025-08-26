Nicolás Paz - Real Madrid Nicolás Paz hizo las inferiores en el Real Madrid.

Nicolás Paz y los verdaderos motivos por los que el Como no recibe ofertas que apuntan al Real Madrid

En diálogo con Corriere della Sera, Mirwan Suwarso, presidente del Como, explicó que el Real Madrid tiene el control sobre el 50% de los derechos económicos del jugador y que eso condiciona las ofertas de traspaso que pueden llegar a recibir por el argentino.

Mientras que hubo fuertes rumores de que Tottenham había presentado una oferta por 70 millones de euros por los servicios del número 10, el presidente fue tajante y negó rotundamente que eso hubiera sucedido: "Nadie hace ofertas por Nico Paz sabiendo que luego tendríamos que enviárselas al Real Madrid, que tiene derecho a igualarlas".

Una de las disposiciones que están en el contrato firmado por las instituciones europeas se refieren a la cláusula de preferencia que indica que cualquier propuesta realizada por un tercero debe ser comunicada a la dirigencia del Merengue, quienes tienen la posibilidad de igualarla con el objetivo de quedarse con el jugador.

Parte de la estrategia de Nicolás Paz y del entorno del jugador con respecto a su futuro es el de continuar en el equipo italiano con el objetivo de seguir fogueándose y, en el día de mañana (que puede ser en el 2026), regresar como figura al Real Madrid y cumplir su sueño de brillar en el equipo blanco.

"Hubo un momento en que temimos que Nico volviera al Madrid: creció en la cantera del Real Madrid y sueña con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se quedó", manifestó el presidente del club que disputa la Serie A.

Cesc Fàbregas, junto a Nico Paz

El Como tiene como técnico a un histórico: Cesc Fàbregas

El 1 de julio de 2023 Cesc Fàbregas anunció su retiro como jugador de fútbol (era parte del plantel del Como) y la dirigencia del equipo italiano confió en su capacidad para que se haga cargo de la categoría Sub-19.

Luego fue entrenador del plantel superior de manera interina, pero recibió la noticia que no podía hacerlo ya que no contaba con la UEFA Pro Licence (título de técnico otorgado por la UEFA); fue así que tuvo que conformarse con ser asistente en el ascenso a la Serie A. En la última temporada el Inter le ofreció una oferta formal del Inter: "No es que hiciéramos nada extraordinario para retenerlo; nunca expresó su deseo de irse".

"¿Me ofendió la presión de los nerazzurri? No, el Inter contactó con Fábregas profesionalmente: nos pidió permiso para negociar y nos negamos. Desde fuera, el acuerdo parecía un culebrón, lo entiendo", explicó el dirigente.

Los conocimientos del exjugador español sirvieron para que Nicolás Paz fuera reconocido como el mejor jugador Sub-23 de la liga italiana.