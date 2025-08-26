Si deseas conocer todos los números del piloto argentino en la F1, puedes visitar el siguiente link: manual definitivo de Franco Colapinto.

Franco Colapinto en Williams Franco Colapinto debutó en Williams el 1 de septiembre de 2024.

Franco Colapinto cumple un año en la Fórmula 1

Es por eso que el Gran Premio de Países Bajos será especial para Colapinto, ya que una día después de la carrera podrá destapar el champagne para celebrar su primer año en la Máxima.

"Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo este otoño", manifestó el piloto de 22 años.

"Los Países Bajos ocupan un lugar especial en mi corazón, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en las fórmulas de promoción con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport, ambos equipos holandeses", agregó.

Luego de las vacaciones que disfrutó en las últimas semanas, el piloto explicó que de igual manera estuvo concentrado "en mi entrenamiento y estado físico" y mandó un mensaje esperanzador ya que garantizó que está "listo para retomar el ritmo y comenzar la segunda mitad de la temporada".

Para finalizar se mostró muy agradecido: "El equipo ha trabajado muy duro desde principios de año, por lo que estoy agradecido, y todos necesitaban un merecido descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas europeas del calendario antes de una serie de carreras en otros continentes".

automovilismo-formula 1-franco colapinto-silverstone.jpg Ahora defiende los colores de Alpine.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Sus competiciones en Williams durante 2024

GP de Italia: 12°.

GP de Azerbaiyán: 8°.

GP de Singapur: 11°.

GP de Austin: 10°.

GP de México: 12°.

GP de Brasil: Abandonó.

GP de Las Vegas: 14°.

GP de Qatar: Abandonó.

GP de Abu Dabi: Abandonó.

Sus competiciones en Alpine durante 2025