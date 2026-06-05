Alerta: ¿Las larvas come-carne se alimentan de carne humana?

La cruda realidad: El parásito no discrimina

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una especie de mosca cuyas larvas tienen una característica destructiva única: a diferencia de otros gusanos que solo consumen tejido muerto, estas larvas se alimentan exclusivamente de tejido vivo y sano.

El parásito ataca a cualquier animal de sangre caliente. Esto incluye a vacas, caballos, perros y, desafortunadamente, también a los humanos.

¿Cómo ocurre la infección? una mosca hembra busca una herida abierta, por más pequeña que sea (un raspón, una picadura de insecto o incluso el cordón umbilical de un recién nacido), y deposita allí sus huevos. En pocas horas, las larvas nacen y comienzan a barrenar (perforar) hacia el interior del cuerpo para alimentarse de la carne viva.

larvas come carne

Los datos: Casos humanos en la región

La alerta emitida por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y las autoridades mexicanas no es una exageración teórica. El riesgo de infección en humanos es real y ya se está registrando en las zonas afectadas:

En México: En el actual brote se han contabilizado cerca de 2,000 casos de infecciones en humanos , algunos de los cuales han tenido consecuencias fatales debido a la gravedad de las lesiones o a la falta de atención médica temprana.

En Estados Unidos: Aunque el país erradicó la plaga en los años 60, el riesgo de "importar" el parásito está latente. El caso más reciente en territorio estadounidense se reportó en 2025, correspondiente a un viajero que regresó al país tras infectarse en El Salvador.

Síntomas de alerta: ¿Cómo saber si hay una infección?

La condición médica provocada por estas larvas se conoce como miasis cutánea. Si una persona es infestada, los síntomas suelen ser evidentes y muy dolorosos:

Dolor agudo y punzante: Se siente como si algo estuviera "mordiendo" o rascando profundamente bajo la piel.

Se siente como si algo estuviera "mordiendo" o rascando profundamente bajo la piel. Secreción sanguinolenta: La herida no sana y suele supurar un líquido rojizo con un olor fétido inusual.

La herida no sana y suele supurar un líquido rojizo con un olor fétido inusual. Movimiento visible: En etapas más avanzadas, es posible sentir o incluso ver el movimiento de las larvas agrupadas dentro de la herida.

Si la infección no se trata a tiempo, los gusanos pueden penetrar profundamente, destruyendo músculos, vasos sanguíneos y tejidos vitales.

larvas come carne en estados unidos

¿Cómo protegerse de la larva come-carne?

A pesar de lo alarmante de la situación, el contagio entre humanos no existe (una persona no puede pegar el gusano a otra). La clave está en la prevención y el cuidado personal, especialmente si vives o viajas a zonas rurales o ganaderas de la frontera:

Protege tus heridas: Cualquier raspón, corte o picadura de insecto debe desinfectarse y mantenerse cubierto con vendajes limpios para evitar que las moscas depositen sus huevos.

Cualquier raspón, corte o picadura de insecto debe desinfectarse y mantenerse cubierto con vendajes limpios para evitar que las moscas depositen sus huevos. Higiene estricta: Mantén una buena higiene personal y ambiental para no atraer a las moscas portadoras.

Mantén una buena higiene personal y ambiental para no atraer a las moscas portadoras. Atención médica inmediata: Ante cualquier sospecha de una herida que empeora drásticamente, genera dolor intenso o presenta mal olor, se debe acudir al médico de inmediato. El tratamiento consiste en la extracción física de las larvas y la limpieza quirúrgica de la zona.

Las "larvas come-carne" son una amenaza seria para la salud pública y la economía, pero el miedo se combate con información y prevención. Mantenerse alerta y cuidar la higiene de nuestras heridas es la mejor barrera contra este enemigo invisible.