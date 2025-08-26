automovilismo-formula 1-franco colapinto-gp hungría (1) Franco Colapinto se prepara para volver al ruedo.

Franco Colapinto: todos sus números y estadísticas previas al GP de Países Bajos

El piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, no logró sumar puntos en la primera etapa del año. Situación que preocupa en Alpine y, sobre todo, en el mismo piloto ya que su situación pareciera estar bajo constante revisión al no alcanzar los resultados esperados. Sin embargo, desde la escudería francesa son conscientes que las características del monoplaza no son las óptimas para pelear los primeros puestos, lo que le daría cierto respaldo a Colapinto.

El calendario de la Fórmula 1 indica que desde el 29 de agosto hasta el 7 de diciembre habrá actividad con un cronograma que contempla 13 competencias que invitarán a sus fanáticos a disfrutar de los mejores circuitos de todo el mundo. Hasta el momento, Franco participó de nueve competencias (ocho Gran Premios y un Sprint), con resultados que pueden mejorar ya que la mejor posición alcanzada fue el número 13 en dos oportunidades.

GP de Emilia - Romaña: puesto 16.

GP de Mónaco: puesto 13.

GP de España: puesto 15.

GP de Canadá: puesto 13.

GP de Austria: puesto 15.

GP de Gran Bretaña: no largó por un problema eléctrico.

Sprint de GP de Bélgica: puesto 19.

GP de Bélgica: puesto 19.

GP de Hungría: puesto 18.

Un Sprint en la Fórmula 1 es una carrera corta que contempla unos 100 kilómetros y aproximadamente 30 minutos de duración; no se realiza en todos los circuitos y se lleva adelante los sábados con el objetivo de ofrecer más acción en la pista. Se trata de una carrera dinámica y agresiva que no tiene paradas en boxes y que premia a los mejores ocho primeros clasificados con puntos adicionales.

_GP de Países Bajos Zandvoort albergará el GP de Países Bajos.

Cronograma de actividades en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: desde las 7.30 a las 8.30.

Prácticas Libres 2: desde las 11 a las 12.

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: desde las 6.30 a las 7.30.

Clasificación: desde las 11 a las 12.

Domingo 31 de agosto

Carrera: a las 10.

Las trece competencias que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1