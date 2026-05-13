Argentinos Juniors venció a Huracán en el alargue y pasó a la semifinal del Torneo Apertura

El equipo de Nicolás Diez buscó abrir el marcador en el primer tiempo disputado en La Paternal y tuvo aproximaciones con Tomás Molina y el ex Godoy Cruz Hernán López Muñoz, aunque sin poder quebrar la resistencia de Hernán Galíndez y la defensa visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054390124264280411&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE



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Huracán tuvo sus chances con los remates de Jordy Caicedo y Lucas Blondel, pero tampoco logró romper el cero.

Hasta que a los 4 minutos del primer tiempo suplementario en el local armaron una gran jugada en ataque, metió el centro Leandro Lozano y apareció solo Molina para poner el 1 a 0 y hacer delirar a los hinchas del Bichito colorado.

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Con esa conquista, el conjunto dueño de casa logró quebrar un partido cerrado, friccionado y de pocas situaciones claras, en el que ambos equipos habían mostrado más cautela que profundidad durante los 90 minutos.

El Globo, que venía de eliminar a Boca en la Bombonera, intentó reaccionar en el alargue, pero no logró vulnerar a Argentinos, que sostuvo la diferencia y selló su pase a la próxima instancia.

Lo que viene para Argentinos Juniors

Tras vencer a Huracán, Argentinos Juniors se medirá con Belgrano, que le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe este martes en Córdoba.

La final será el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Cómo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Argentinos Juniors vs. Belgrano - en el estadio del Bicho en fecha a confirmar

Rosario Central/Racing vs. River/Gimnasia - en fecha y estadio a confirmar