Las Panteras jugaron de menor a mayor contra Eslovenia

Las Panteras cayeron ante Eslovenia y quedaron sin chances de avanzar a la próxima fase

ARG 0 - 3 SLO



ARG 0 - 3 SLO

20-25, 22-25, 21-25



B. Cugno, máxima anotadora nacional con 16 puntos



De esta manera, cerraron su participación en Tailandia pic.twitter.com/lvtsbSzxHy — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 26, 2025

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores de la selección argentina de vóley en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Argentina jugó con: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).