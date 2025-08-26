La selección argentina de vóley femenino Las Panteras perdió contra  Eslovenia en el último juego de la fase de grupos del Mundial de vóley de Tailandia y se despidieron de la competencia.

En su tercera presentación en Tailandia, Las Panteras cayeron frente a Eslovenia por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Bianca Cugno fue la máxima anotadora nacional con 16 puntos. De esta manera, cerraron su participación en la cita ecuménica.

El partido por el Grupo D del Mundial de vóley comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Cugno, Rodríguez y Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.

voley-las panteras-eslovenia-mundial tailandia-cugno (1)
Bianca Cugno fue la m&aacute;xima anotadora argentina con 16 tantos.

La selección argentina Las Panteras compitió en la cita mundial bienal en el Grupo D. Ganó en su debut contra República Checa 3-1 (22/8), luego cayó 3-1 contra Estados Unidos (24/8). De esta forma sumó un punto y quedó fuera de la segunda ronda.

Las Panteras jugaron de menor a mayor contra Eslovenia

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores de la selección argentina de vóley en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Argentina jugó con: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).

