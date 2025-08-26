Qué dijo el capitán de la U de Chile tras los disturbios en cancha de Independiente

Tras los incidentes que suspendieron el partido de Independiente y Universidad de Chile, el mediocampista Marcelo Díaz apuntó contra los hechos de violencia que sucedieron en las tribunas del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

“No hemos conversado con nadie de Independiente. Pero, si ví algunas publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club… claramente hacen atención a lo humano, a la salud. Esto no puede volver a suceder”, manifestó el Chelo en conferencia de prensa.

Por otra parte, Díaz explicó que los jugadores de U están en constante comunicación con sus hinchas y las familias, dos sectores que terminaron damnificados por los actos de violencia.” Claramente, nosotros lo hacemos en silencio porque no le corresponde a nadie saberlo”, manifestó.

"NO TUVIMOS CONTACTO CON NADIE DE INDEPENDIENTE"



Marcelo Díaz rompió el silencio en la Universidad de Chile y se refirió al escándalo vivido en Avellaneda. Aseguró que se encuentran en comunicación con los hinchas damnificados y también afirmó respecto a lo deportivo: "SI…

En el final de su declaración, el jugador dejó clara su postura con respecto a la parte deportiva. Allí, le envió un palito a sus pares de Independiente, luego de asegurar que si el partido continuaba lo hubiesen ganado.

"No nos sentimos clasificados. Yo en lo personal creo que se va a decidir en la Conmebol. No quiero hacerme ninguna ilusión al respecto. Estábamos ganado, porque ya habíamos ganado, deportivamente estábamos muchísimo mejor, pero lamentablemente no pudimos terminar el partido… seguramente le hubiéramos ganado”, sentenció.