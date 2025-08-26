El experimentado futbolista habló sobre lo sucedido.

El experimentado futbolista habló sobre lo sucedido.

Este miércoles se cumplirá una semana del lamentable episodio de violencia que se vivió en las instalaciones del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El partido entre Independiente y Universidad de Chile, que no se terminó por los disturbios, pasó a segundo plano tras las imágenes de terror que se viralizaron en las redes.

Y mientras Conmebol se toma su tiempo para reunir las pruebas correspondientes para su veredicto final, la incertidumbre se adueña de los futbolistas que aún no conocen cuál será su futuro en la Copa Sudamericana (si clasifica alguno de los equipos o ambos serán eliminados de la competencia).

independiente-u-de-chiñe-incidentes
Conmebol a&uacute;n no confirma la resoluci&oacute;n del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Conmebol aún no confirma la resolución del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

En este contexto, quien enfrentó los micrófonos fue Marcelo Díaz. El Chelo, capitán y referente de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa y se refirió a lo sucedido en Avellaneda el pasado miércoles.

Qué dijo el capitán de la U de Chile tras los disturbios en cancha de Independiente

Tras los incidentes que suspendieron el partido de Independiente y Universidad de Chile, el mediocampista Marcelo Díaz apuntó contra los hechos de violencia que sucedieron en las tribunas del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

“No hemos conversado con nadie de Independiente. Pero, si ví algunas publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club… claramente hacen atención a lo humano, a la salud. Esto no puede volver a suceder”, manifestó el Chelo en conferencia de prensa.

Por otra parte, Díaz explicó que los jugadores de U están en constante comunicación con sus hinchas y las familias, dos sectores que terminaron damnificados por los actos de violencia.” Claramente, nosotros lo hacemos en silencio porque no le corresponde a nadie saberlo”, manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1960430845908685098&partner=&hide_thread=false

En el final de su declaración, el jugador dejó clara su postura con respecto a la parte deportiva. Allí, le envió un palito a sus pares de Independiente, luego de asegurar que si el partido continuaba lo hubiesen ganado.

"No nos sentimos clasificados. Yo en lo personal creo que se va a decidir en la Conmebol. No quiero hacerme ninguna ilusión al respecto. Estábamos ganado, porque ya habíamos ganado, deportivamente estábamos muchísimo mejor, pero lamentablemente no pudimos terminar el partido… seguramente le hubiéramos ganado”, sentenció.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas