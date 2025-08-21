El capitán de la U de Chile apuntó contra el presidente de Independiente tras sus declaraciones

El mediocampista calificó de “repudiables” las declaraciones del dirigente argentino, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia de obligaron a la cancelación del partido.

El Chelo, exjugador de Racing y actual referente del conjunto chileno, se expresó con dureza al arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1958586453728141675&partner=&hide_thread=false "EL PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE EN VEZ DE PREOCUPARSE POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y HUMANA DE LOS HINCHAS, ESTABA PREOCUPADO POR COSAS FUTBOLÍSTICAS"



Marcelo Díaz habló luego de los graves incidentes en Avellaneda y se refirió a las declaraciones de Grindetti. pic.twitter.com/WoTXoExUsX — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

El hombre de 38 años lamentó la falta de seguridad en el estadio y denunció agresiones sufridas por simpatizantes de la U: “Hinchas de Independiente entraron a pegarles a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que no lo pudieron hacer”.

“Estamos muy preocupados por nuestra gente, que ha sido brutalmente agredida. No puede volver a ocurrir un evento deportivo con tan pocas medidas de seguridad”, sentenció el experimentado futbolista.