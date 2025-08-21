Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
El capitán de la U de Chile apuntó contra el presidente de Independiente tras sus declaraciones

Marcelo Díaz, capitán y referente de Universidad de Chile, liquidó al mandamás de Independiente por sus dichos sobre lo ocurrido en Avellaneda

“Está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U”, fueron las palabras con las que Néstor Grindetti, presidente de Independiente, se refirió al lamentable episodio de violencia que tuvo lugar durante la jornada de este miércoles.

Inmediatamente después de sus dichos, el máximo directivo de la institución de Avellaneda recibió la dura respuesta del líder futbolístico de Universidad de Chile. Se trata de Marcelo Díaz, capitán y referente de su equipo.

El capitán de Universidad de Chile liquidó al presidente de Independiente

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, cuestionó duramente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El mediocampista calificó de “repudiables” las declaraciones del dirigente argentino, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia de obligaron a la cancelación del partido.

El Chelo, exjugador de Racing y actual referente del conjunto chileno, se expresó con dureza al arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”.

El hombre de 38 años lamentó la falta de seguridad en el estadio y denunció agresiones sufridas por simpatizantes de la U: “Hinchas de Independiente entraron a pegarles a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que no lo pudieron hacer”.

“Estamos muy preocupados por nuestra gente, que ha sido brutalmente agredida. No puede volver a ocurrir un evento deportivo con tan pocas medidas de seguridad”, sentenció el experimentado futbolista.

