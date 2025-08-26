Es hincha de River, novia del goleador de Lanús y desató un escándalo al llamar al Grante un "equipo chico"

Sin lugar a dudas, en Lanús están más que conformes con el rendimiento de Rodrigo Castillo pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de su pareja generó revuelo puertas adentro en el Granate.

En las redes sociales, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea del estadio con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.

Posteo novia Rodrigo Castillo River-Lanús

Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la imagen. Allí decía: "Los chiquitos festejan empates”, con una clara referencia al Granate y su agónico festejo.