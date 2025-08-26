Es hincha de River, novia del goleador de Lanús y desató un escándalo al llamar al Grante un "equipo chico"
Cuando todo parecía indicar que River sumaría de a tres ante Lanús, el Granate rescató un punto que se celebró con euforia
El tanto fue celebrado con euforia por los hinchas del dueño de casa, quienes festejaron no quedarse con las manos vacías en casa. Fue justamente esta situación la que provocó un inesperado escándalo en el mundo del Granate.
El dueño de casa rescató un agónico empate ante los de Núñez en la Fortaleza gracias al futbolista formado Millonario y proveniente de Gimnasia La Plata. El delantero acumula cuatro tantos en lo que va del torneo Clausura y es el máximo goleador del certamen.
Sin lugar a dudas, en Lanús están más que conformes con el rendimiento de Rodrigo Castillo pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de su pareja generó revuelo puertas adentro en el Granate.
En las redes sociales, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea del estadio con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.
Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la imagen. Allí decía: "Los chiquitos festejan empates”, con una clara referencia al Granate y su agónico festejo.