La astrología observa con detalle cada movimiento lunar, y en esta ocasión la Luna en Libra despierta en los signos una vibración cargada de equilibrio, diplomacia y búsqueda de belleza en los vínculos. Este tránsito invita a algunos signos a conectar con la armonía en sus relaciones, a reconocer el valor de la justicia emocional y a dejar de lado tensiones innecesarias.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Libra
En la astrología, la Luna en Libra abre un ciclo para los signos donde el entendimiento mutuo, la belleza compartida y la diplomacia se convierten en protagonistas