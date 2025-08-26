Luna en Virgo: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

La astrología y sus predicciones indican que la Luna en Virgo introduce un periodo de análisis, organización y atención al detalle que influye de manera directa en la vida de los signos del zodiaco. Este tránsito promueve la planificación cuidadosa y el enfoque en lo práctico, permitiendo que cada nativo pueda ordenar sus prioridades y optimizar sus recursos. La Luna en Virgo activa la capacidad de observación y perfeccionamiento, generando predicciones que sugieren momentos propicios para reflexionar, estructurar proyectos y mejorar hábitos.