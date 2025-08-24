HOROSCOPO de la semana del 25 al 31 de agosto de 2025 para todos los signos del zodiaco

Con el comienzo de una nueva semana, este es el horóscopo para todos los días, desde el lunes 24 al domingo 31 de agosto de 2025, para todos los signos del zodiaco.

Todos los creyentes del horóscopo presten atención a su salud, su trabajo, su economía e incluso a las personas que tienen alrededor. Esto es lo que depara el zodiaco para cada signo, según las predicciones.

Horóscopo semanal del 25 al 31 de agosto para todos los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

  • Semana de dinamismo y acción. Nuevos proyectos laborales o de estudios te motivarán, aunque deberás controlar la impaciencia. En el amor, un encuentro inesperado podría sorprenderte.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

  • La semana se centra en tu seguridad emocional y económica. Organizar finanzas será clave. Un vínculo familiar demandará tu atención y cariño. Días ideales para redecorar o mejorar tu hogar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

  • Comunicación al máximo: reuniones, viajes cortos y charlas importantes abrirán nuevas puertas. La semana es propicia para estudiar, escribir o negociar. En lo afectivo, la sinceridad será tu aliada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

  • Tus recursos y talentos se activan, y es momento de valorar lo que sabes hacer. Habrá oportunidad de mejorar ingresos o encontrar un trabajo alternativo. En el amor, tu ternura conquistará.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)

  • El Sol y la Luna impulsan tu brillo personal: confianza, magnetismo y energía en alza. Una decisión clave en lo laboral marcará la semana. En el amor, serás protagonista absoluto.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

  • Semana de introspección y limpieza emocional. Podrás soltar cargas del pasado y prepararte para un ciclo nuevo. Tu intuición se agudiza y será una guía confiable. Cuida tu descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

  • Tu vida social se potencia: encuentros, reuniones y proyectos grupales ocuparán gran parte de la semana. En el amor, un vínculo puede nacer de la amistad. Colaborar con otros traerá beneficios.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

  • Éxitos profesionales en camino. Tu esfuerzo empieza a ser reconocido y podrías recibir una propuesta interesante. Semana intensa: equilibrar lo laboral y lo personal será fundamental.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

  • Un aire de expansión te rodea: estudios, viajes o proyectos de crecimiento personal se activan. La motivación estará a tope. En el amor, las relaciones a distancia o nuevas aventuras estarán en juego.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

  • Semana transformadora: lo que parecía oculto saldrá a la luz. Tus vínculos íntimos se intensifican y habrá chances de resolver temas financieros compartidos. Una nueva etapa se acerca.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

  • Las relaciones serán protagonistas: pareja, socios o amigos clave estarán en el centro de tu atención. La semana es ideal para llegar a acuerdos o iniciar proyectos en colaboración.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

  • Tu salud y rutina necesitarán ajustes. Será una semana para cuidar el cuerpo, organizar el trabajo y poner orden en el día a día. Pequeños cambios darán grandes resultados en tu bienestar.
