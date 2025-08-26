Tiene 6 capítulos y es la serie de Netflix basada en una novela que conquista al mundo

Tiene 6 capítulos y es la serie de Netflix basada en una novela que conquista al mundo

Netflix cuenta con verdaderas joyas ocultas en el catálogo de series y películas. Con tan solo 6 capítulos, una serie de producción polaca ha logrado escalar en la cima de las ofertas dramáticas, con una destacada historia, basada en una reconocida novela: Hacia el lago.

Como todas las ofertas que están llegando desde la parte norte de Europa, las producciones polacas están creciendo a pasos agigantados dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Esta serie se encuentra oculta entre las historias dramáticas y de misterio, pero ha logrado conseguir un colchón de reproducciones que las llevan a ser una de las más vistas del género.

hacia el lago 3.jpg

Estamos hablando de una serie que recibió uno de los galardones más importantes dentro de los premios entregados en su país. El drama en el cual se basa esta oferta de Netflix, es una mezcla perfecta con el misterio y la ciencia ficción, sumergiendo a los suscriptores a un relato nunca antes visto dentro del catálogo de series y películas. Los suscriptores aseguran que nada se le parece.

La serie cuenta con un total de 8 capítulos, y eso le ha sido más que suficiente para lograr cautivar a los suscriptores con un relato diferente, basado en una reconocida novela. La crítica especializada ha permitido que Netflix recomiende esta oferta, a pesar de la constante renovación del catálogo de series y películas y el tiempo que lleva disponible este relato.

Netflix decide incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas, a mediados del 2020, y desde entonces, es considerada como la oferta polaca más recomendada y elegida de la plataforma de streaming.

Embed - Hacia el Lago Netflix Tráiler Oficial

Netflix: de qué trata la serie Hacia el lago

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, Hacia el lago centra su historia en: "Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir".

Esta serie es un éxito total, con un relato intenso y diferente a todo lo visto en Netflix.

hacia el lago 1

Reparto de la película de Netflix, Hacia el lago

  • Viktoriya Isakova
  • Kirill Käro
  • Aleksandr Robak
  • Natalya Zemtsova
  • Maryana Spivak
  • Yuri Kuznetsov
  • Eldar Kalimulin
  • Viktoriya Agalakova
  • Alexander Yatsenko
  • Saveliy Kudryashov

Dónde ver la serie Hacia el lago, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Hacia el lago se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Hacia el lago o en inglés "To the lake" se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Hacia el lago se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar