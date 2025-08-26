La serie cuenta con un total de 8 capítulos, y eso le ha sido más que suficiente para lograr cautivar a los suscriptores con un relato diferente, basado en una reconocida novela. La crítica especializada ha permitido que Netflix recomiende esta oferta, a pesar de la constante renovación del catálogo de series y películas y el tiempo que lleva disponible este relato.
Netflix decide incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas, a mediados del 2020, y desde entonces, es considerada como la oferta polaca más recomendada y elegida de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Hacia el lago
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, Hacia el lago centra su historia en: "Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir".
Esta serie es un éxito total, con un relato intenso y diferente a todo lo visto en Netflix.
Reparto de la película de Netflix, Hacia el lago
