La serie cuenta con un total de 8 capítulos, y eso le ha sido más que suficiente para lograr cautivar a los suscriptores con un relato diferente, basado en una reconocida novela. La crítica especializada ha permitido que Netflix recomiende esta oferta, a pesar de la constante renovación del catálogo de series y películas y el tiempo que lleva disponible este relato.

Netflix decide incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas, a mediados del 2020, y desde entonces, es considerada como la oferta polaca más recomendada y elegida de la plataforma de streaming.

Embed - Hacia el Lago Netflix Tráiler Oficial

Netflix: de qué trata la serie Hacia el lago

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, Hacia el lago centra su historia en: "Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir".

Esta serie es un éxito total, con un relato intenso y diferente a todo lo visto en Netflix.

hacia el lago 1

Reparto de la película de Netflix, Hacia el lago

Viktoriya Isakova

Kirill Käro

Aleksandr Robak

Natalya Zemtsova

Maryana Spivak

Yuri Kuznetsov

Eldar Kalimulin

Viktoriya Agalakova

Alexander Yatsenko

Saveliy Kudryashov

Dónde ver la serie Hacia el lago, según la zona geográfica